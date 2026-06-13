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《NOWNEWS今日新聞》今（13）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：2026世界盃持續進行，韓國隊首戰迎戰捷克，不只場上攻防激烈，場邊觀戰的Karina、Winter也因超真實球迷反應登上話題；日本隊則因國腳佐野海舟過去性侵爭議，被網友放上X，如今已近千萬瀏覽，再度引發社群批判；另一方面，加拿大主場賽前儀式也以國寶級歌手獻唱、滿場國旗與戰機衝場，打造本屆賽事開幕代表畫面。韓國男足在2026世界盃首戰迎戰捷克，場邊意外出現超強星光，aespa成員Karina與Winter親自到場觀賽，比賽期間，捷克球員一次防守動作讓韓國球員倒地，裁判哨音響起後，轉播鏡頭剛好捕捉到兩人的反應，只見她們原本開心看球，下一秒立刻變臉，露出明顯不滿神情。更讓網友笑翻的是，Karina與Winter不只皺眉，還被拍到比出倒讚手勢，甚至對場上犯規動作發出噓聲，完全沒有偶像包袱。相關片段被上傳社群後迅速爆紅，短短19秒吸引超過340萬次觀看。大批網友直呼「根本和一般球迷一樣」、「看得出來真的有認真看球」、「連aespa都看不下去」，讓這段場邊反應意外成為比賽焦點。日本國腳佐野海舟隨隊征戰2026世界盃，卻因過去性侵爭議再度成為話題，近日社群平台X上出現一則警告貼文，附上佐野照片並提醒當地女性提高警覺，短時間內迅速擴散，瀏覽量逼近千萬次，也讓日本足協是否應讓他披上國家隊戰袍，再度成為爭論焦點。佐野海舟2024年曾因涉及東京都飯店性侵案件遭警方調查，後續因當事雙方達成和解，檢方最終作出不起訴處分，案件未進入審判程序。不過反對者認為，國家隊球員肩負國家形象與社會責任，入選標準應更嚴格；支持者則認為，既然法律程序未起訴，就不應永遠剝奪球員重新開始的機會。雙方意見分歧，也讓佐野成為本屆世界盃開賽初期最具爭議的人物之一。2026世界盃加拿大主場開幕戰正式登場前，主辦單位安排一連串氣勢磅礡的賽前儀式。加拿大演員Will Arnett率先登場暖場，接著由國寶級歌手Michael Bublé攜手The Sole Power Choir獻唱，在滿場紅色海洋中帶動地主球迷情緒，象徵加拿大正式迎接世界足球盛會。最震撼的畫面則出現在國歌環節，由傳奇創作歌手Alanis Morissette領唱《O Canada》，現場4萬5000名球迷全數起立合唱，紅白國旗布滿看台，氣勢相當驚人。國歌結束後，加拿大皇家空軍戰機編隊飛越球場上空，引擎聲與全場歡呼同步爆發，將氣氛推向最高點，也為加拿大主場賽事留下極具代表性的開幕畫面。