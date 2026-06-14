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▲林俊傑驚喜現身蔡依林在北京舉行的第二晚演唱會，還一起合唱了3首歌。（圖／微博＠蔡依林工作室）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（14）日的娛樂新聞搶先看，女星大S（徐熙媛）在去年2月離世後，讓粉絲都相當不捨。而近日國際天文學界在《小天體命名工作組公告》電子刊物中，發布最新消息，確定將第208663號星，命名為「徐熙媛」星；蔡依林昨日在北京舉行第二晚演唱會，林俊傑驚喜登台，還一起獻唱3首歌，讓台下歌迷全嗨翻；曾沛慈日前在《浪姐7》首奪冠，不料喉嚨沒好就到KKBOX風雲榜演唱會開唱，坦言還沒恢復，還兩度求救台下歌迷幫唱。女星大S（徐熙媛）在去年2月離世後，她的親朋好友與粉絲都非常不捨。而近日國際天文學界傳來一個令人感動的消息，在最新發布的《小天體命名工作組公告》電子刊物中，公開了一批獲得認證的全新小行星命名單，其中一顆第208663號就被命名為「徐熙媛」星，讓粉絲得知都忍不住淚崩表示：「想她就可以抬頭看。」天后蔡依林（Jolin）昨日晚間在北京鳥巢體育館舉行第2晚的《Pleasure世界巡迴演唱會》，歌王林俊傑（JJ）驚喜現身，兩人帶來3首合唱，讓現場粉絲全部嗨爆，尖叫聲不斷，直呼：「雙J合體了」、「耳朵超幸福」。林俊傑也在台上大讚蔡依林，「每一次看她的演唱會，我都有一種朝聖的心情」，稱蔡依林是華人的驕傲。女星曾沛慈近日在《浪姐7》四公（四次公演）後，首度拿下個人排名冠軍，但因高強度的比賽，讓她飽受急性咽喉炎及鼻炎的困擾，還因喉嚨腫起、聲音沙啞的問題緊急換人唱。不料她在昨日登上KKBOX風雲榜演唱會開唱時，演唱〈一個人想著一個人〉聲音還有點緊，兩度求救台下歌迷幫唱。她也坦承目前尚未恢復，承諾會好好照顧自己喉嚨。