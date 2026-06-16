2026世界盃熱血進行中，日本隊首戰與荷蘭踢成2比2平手，但賽後最受到討論的不是比賽結果，而是日本隊主帥森保一手中的「死亡筆記本」。轉播鏡頭捕捉到他低頭寫筆記本的畫面，讓2022年經典的「死亡筆記本」迷因再度席捲社群，甚至有網友直接把《死亡筆記本》中的死神路克 P 進畫面，笑稱「森保一又開始寫名字了。」
從世界盃爆冷勝開始 死亡筆記本迷因誕生
事實上，「森保一死亡筆記本」並不是最近才出現的新梗。2022卡達世界盃期間，日本隊接連擊敗德國與西班牙兩支傳統強權，以分組第一的表現晉級淘汰賽。當時轉播經常拍到森保一站在場邊低頭寫筆記的模樣，由於每次鏡頭帶到他寫字後，日本隊總能創造機會進球，因此不少海外球迷開玩笑表示，那本根本不是戰術筆記，而是「死亡筆記本」。
在動漫作品《死亡筆記本》設定中，只要將名字寫進筆記本就能奪走對方性命，因此許多球迷戲稱德國、西班牙等強隊早已被寫進名單中，相關梗圖也在網路上瘋傳。隨著2026世界盃開打，這個經典迷因再度復活，社群中有人把森保一直接改造成夜神月，或是將他手中的筆記本封面換成「DEATH NOTE」設計，成為緊張賽事之外的有趣笑料。
筆記本真相很勵志 與球迷想像完全不同
網友留言提到「每次寫字就會發生大事」、「德國隊看到這本應該有陰影了」等等，但許多人比起戰術，更想知道森保一筆記本裡的內容。森保一過去接受日媒採訪時曾透露筆記本的部分內容。
他記錄的不只是戰術與比賽觀察，還包括激勵自己的話語，例如「對日本而言沒有不可能的事」、「相信自己」、「保持挑戰精神」等內容，希望提醒自己與球員保持信念。
儘管真相與想像中的《死亡筆記本》相差甚遠，但這本神秘筆記本早已成為森保一的招牌象徵。每逢世界盃或重要國際賽事，只要鏡頭拍到他低頭書寫，社群平台上的「死亡筆記本」迷因就會再次現身。
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事實上，「森保一死亡筆記本」並不是最近才出現的新梗。2022卡達世界盃期間，日本隊接連擊敗德國與西班牙兩支傳統強權，以分組第一的表現晉級淘汰賽。當時轉播經常拍到森保一站在場邊低頭寫筆記的模樣，由於每次鏡頭帶到他寫字後，日本隊總能創造機會進球，因此不少海外球迷開玩笑表示，那本根本不是戰術筆記，而是「死亡筆記本」。
筆記本真相很勵志 與球迷想像完全不同
網友留言提到「每次寫字就會發生大事」、「德國隊看到這本應該有陰影了」等等，但許多人比起戰術，更想知道森保一筆記本裡的內容。森保一過去接受日媒採訪時曾透露筆記本的部分內容。
他記錄的不只是戰術與比賽觀察，還包括激勵自己的話語，例如「對日本而言沒有不可能的事」、「相信自己」、「保持挑戰精神」等內容，希望提醒自己與球員保持信念。
儘管真相與想像中的《死亡筆記本》相差甚遠，但這本神秘筆記本早已成為森保一的招牌象徵。每逢世界盃或重要國際賽事，只要鏡頭拍到他低頭書寫，社群平台上的「死亡筆記本」迷因就會再次現身。
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