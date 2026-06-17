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譚敦慈教「煮檸檬」

▲譚敦慈建議可用檸檬清潔電鍋，對半切或切成四等分後，直接放入注水的電鍋外鍋，煮約10分鐘，手動關閉開關，靜置約2小時後進行擦拭。（圖／NOWnews資料照片）

大同官方提醒：清潔前先拔插頭，不能整台泡水

▲清潔乾淨的電鍋蓋不要再往回蓋，應善用電鍋手把上的鋁條，將鍋蓋直立扣在手把上，讓電鍋內保持通風，才能避免細菌滋生。（示意圖，圖／周淑萍攝）

電鍋用自來水蒸食物會中毒？譚敦慈破除迷思

電鍋蓋不要立刻蓋回去

端午節少不了吃粽子，不少人會用大同電鍋覆熱，方便又快速。不過粽子多半含有糯米、肉餡與油脂，蒸完後鍋蓋、蒸架、內鍋甚至外鍋都可能變得油膩膩；若粽子不小心「爆漿」，米粒、餡料沾到外鍋底部，不只難洗，粽葉與肉粽味也可能殘留在鍋內。對此，端午節一次蒸好幾顆粽子，外鍋若累積蒸氣水、油脂與食物殘渣，很容易出現黃垢、黑垢或異味，譚敦慈建議，可準備約1顆檸檬，對半切或切成四等分後，直接放入電鍋外鍋中；若蒸架、盤子等配件也有油垢，也可一起放進電鍋內清洗。接著注水淹過需要清潔的範圍，按下電鍋開關「煮檸檬」，約煮10分鐘，讓水沸騰後手動關掉電鍋開關，再靜置約2至3小時。等水不燙後，將髒水倒掉，再用抹布擦拭，附著在鍋內的油垢、積垢會比較容易清除。檸檬本身帶有自然香味，清潔後氣味較舒服，也能減少粽子味殘留，但要特別注意，「煮檸檬」時不要按下開關後人就離開。因為大同電鍋通常是外鍋水蒸乾後才會跳起，若一次倒入大量水，可能需要很長時間才會蒸乾，甚至有燒乾電鍋的風險，建議水滾後就手動關閉開關，並拔掉插頭，等溫度下降後再擦拭。除了譚敦慈的清潔方式，大同官方使用說明書也提醒，清潔電鍋前應先拔掉電源插頭，並等待電鍋冷卻。清潔時僅能使用肥皂、洗碗精、中性清潔劑，搭配軟布或海綿擦拭，不可使用去污粉、菜瓜布、金屬刷等工具，以免造成電鍋表面與配件損傷。大同也提醒，內外鍋要經常保持清潔，但不可將整個外鍋浸入水中沖洗；外鍋內壁可以水洗，但清洗後要用乾布擦乾。若外鍋有鍋垢或水垢，官方建議可倒入1計量杯白醋，再將外鍋加水至8分滿，加熱至水滾後即可改善。不少人擔心，電鍋外鍋加自來水蒸食物，會不會讓三鹵甲烷或氯殘留在食物中。譚敦慈則表示，自來水廠曾做過研究，自來水中的三鹵甲烷與氯在加熱過程中會揮發，因此民眾不必過度擔心，也不需要每次都特別使用煮沸過的開水來蒸食物。想避免端午蒸粽後留下陳年油垢，譚敦慈建議，最好每次使用完畢後就清潔並擦乾。尤其蒸過粽子、油飯、肉類等食物後，油脂若長時間留在鍋內，之後會更難清除。另外，電鍋清乾淨後，鍋蓋也不要立刻蓋回去，可善用電鍋手把上的鋁條，將鍋蓋直立扣在手把上，讓電鍋內部保持通風乾燥，降低細菌孳生機會。