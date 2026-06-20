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▲江祖平久違露面，氣色很不錯。（圖／江祖平IG@ping0130）

▲楊晨熙打斷肋骨重塑身材。（圖／楊晨熙臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（20）日的娛樂新聞搶先看，43歲好萊塢女星安海瑟薇宣布懷孕，喜迎第3胎。8點檔女星去年公開指控前男友龔益霆性侵後，一度神隱消失5個月，直到昨日端午節才分享近況美照報平安。前兒童台姐姐楊晨熙自爆，為了打造螞蟻腰，不惜花30萬元打斷肋骨整形身材。安海瑟薇（Anne Hathaway）與老公亞當舒爾曼（Adam Shulman）結婚12年，育有2子，想不到今年已43歲的她，近日又迎來第3胎。她昨日深夜在IG上傳影片，俏皮分享自己的孕肚，只見安海瑟薇摀著肚子入鏡，隨後攤開雙手，讓大家看到她的肚子，接著又害羞跑開。這個驚喜讓上千萬粉絲驚呆，紛紛湧入按讚、留言送祝福。女星江祖平去年9月公開指控遭前男友龔益霆下藥性侵，而龔益霆正是三立前資深副總龔美富的兒子，日前他才正式被警方依強制性交罪起訴。挺過風波的江祖平社群相隔5個月終於更新，昨（19）日端午節，她在IG放上自己的美照，跟粉絲報平安，照片中的江祖平看起來氣色不錯，身材依舊纖細。另外，她發文背景音樂搭配的是歌曲〈奔跑在光裡的自己〉，彷彿是在訴說心聲。「果凍姐姐」楊晨熙雖身材傲人，但長期飽受直筒腰困擾，據《ETtoday新聞雲》報導，她近日證實，自己在丈夫陪同諮詢下，花費約30萬元進行「肋骨重塑」微創手術。該手術是從背部開孔，將下方的三節浮動肋骨處理至半斷後內凹，以重塑夢寐以求的螞蟻腰。目前她正經歷打噴嚏、抱小孩皆會疼痛的修復期，且須穿著3個月的束腹與腹甲定型，好讓未來穿泳裝時不再需要修圖。