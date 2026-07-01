我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多人對於水果仍存在「甜度恐懼」，特別是糖尿病患，認為「高甜度食物容易引起血糖上升」；事實上常會被誤判。（圖／記者張乃文攝）

每日2份水果「吃對可穩定血糖」 營養師：攝取不足反缺乏維生素C

飲食管理對於血糖控制至關重要，尤其是現代人對於外食的倚賴度高；而醫師提醒，許多人對於水果仍存在「甜度恐懼」，特別是糖尿病患，認為「高甜度食物容易引起血糖上升」，以玉米為例，雖然本身不算甜，但因屬於高澱粉食物，反而導致血糖上升。社團法人中華民國糖尿病衛教學會今（1）日公布，最新「2026糖尿病友及親友水果及蔬菜攝取認知調查」，揭示我國糖尿病友存在嚴重的「甜度恐懼」，導致水果攝取量出現嚴重赤字。糖尿病衛教學會理事長歐弘毅醫師指出，對比10年前後的數據，即便升糖指數（GI值）的名詞普及率高達98%，而「高甜度食物容易引起血糖上升」的迷思依然根深蒂固。歐弘毅說，調查發現，甚至有超過7成的糖尿病友每週吃水果不到3天，平均每日攝取僅0.4份。醫師指出，這種「甜＝高GI」的錯誤認知導致了嚴重的「防衛性飲食」，不少人往往僅憑味覺判斷血糖反應，導致水果攝取量大幅下滑。糖尿病衛教學會秘書長李淳權則說，調查發現，許多中低GI的水果，如奇異果或木瓜，常因口感較甜而被誤判易引起血糖快速上升；反觀玉米等不甜的高澱粉食物，則有不少人忽略雖然不甜，但本身是高澱粉食物，容易引起血糖上升。營養師何明華認為，每日2份而且要吃對水果對血糖穩定更有效，而長期若攝取不足，會導致維生素C及膳食纖維嚴重缺乏，可能惡化胰島素阻抗、加重發炎反應。對於「低GI、高營養密度的高纖原型水果」，何明華分享，以夏季盛產的水果而言，包括奇異果、水蜜桃、百香果、櫻桃、蓮霧、水梨等。