吉伊卡哇粉絲期待已久的「CHIIKAWA DAYS」台北特展昨（4）日正式開展，卻因排隊動線、人潮擁擠、商品區等待超過3小時等問題，在社群引發不少討論。不過首日爭議並未澆熄粉絲熱情，今（5）日展覽邁入第二天，仍吸引大批民眾，頂著36度高溫朝聖。
《NOWNEWS今日新聞》記者今天上午前往華山1914文創園區，現場依舊擠滿等待入場的人潮，在烈日高溫下，不少粉絲戴帽子、撐陽傘、拿著小風扇排隊，還沒開放進場，人龍就已經繞了兩圈。上午11點首批觀眾入場後，短短約3分鐘，排隊隊伍又迅速回補至兩圈，人氣完全沒有降溫，粉絲熱情彷彿和室外氣溫一樣，只升不降。
不開放現場購票 粉絲仍提前卡位：怕限定周邊賣光
「CHIIKAWA DAYS」採全程線上預約制入場，7月4日至7月6日不開放販售現場當日票，只有事先完成預約的民眾才能依照指定時段入場，現場售票亭僅提供補票、票務問題等服務，無法直接購票進場。
即便如此，展場外一早仍聚集大批等待入場的粉絲，不少人戴著帽子、撐陽傘、拿著小風扇降溫，在高溫下耐心排隊。有粉絲向《NOWNEWS今日新聞》表示，自己就是擔心「怕限定周邊太熱門，晚來就買不到」，因此特地提早抵達，希望第一時間完成參觀後直奔商品區，並表示「昨天看到大家的慘況，但周邊還是要買。」
首批進場3分鐘 人龍又回來了
上午11點首批預約民眾開始依序驗票入場，整體驗票、入場流程相當順暢，工作人員依照預約時段分批放行，排隊隊伍持續向前推進。排隊期間，拿到特典套票禮盒的粉絲更迫不及待拿出「討伐棒」拍照、把玩，現場氣氛十分愉快。
不過，《吉伊卡哇》的高人氣依舊驚人，首批觀眾進場後不到3分鐘，後方等待人潮便迅速補上，原本一度消化的隊伍又再次繞回兩圈，展場外依舊擠滿等待進場的粉絲，令人擔憂場內人潮無法消化。
開館10多分鐘 已有粉絲提滿戰利品離場
除了展覽本身，台灣限定周邊是本次「CHIIKAWA DAYS」最大賣點。除了作者 Nagano 親筆繪製的「台灣夜市系列」商品外，還推出多款限定周邊，包括夜市50公分大型玩偶、吉伊卡哇麻將組、夜市主題提袋、吊飾、玩偶、徽章等，吸引不少粉絲鎖定收藏。
今日開館僅約10多分鐘，就已有完成參觀的粉絲提著滿滿戰利品走出商品區，不少人雙手各提一大袋，甚至抱著大型玩偶離場，也有人一次購買兩、三袋限定商品，臉上藏不住笑容。值得注意的是，今日商品區新增LINE整理券分流機制，民眾可先掃描QR Code取得整理券，待LINE通知後再進入購物區，減少長時間站在門口排隊等待的情況。
雖然展覽首日因排隊動線、商品區等待時間過長等問題，引發不少討論，但從第二天現場情況來看，粉絲朝聖熱情絲毫未受影響。隨著暑假正式展開，加上台灣限定夜市展區、互動「討伐棒」體驗，以及多款限定周邊持續吸引粉絲朝聖，「CHIIKAWA DAYS」展場外依舊人潮不斷，再次證明《吉伊卡哇》在台灣的超高人氣，就像今日高溫一樣，熱度不但沒有降溫，反而持續升溫。
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「CHIIKAWA DAYS」採全程線上預約制入場，7月4日至7月6日不開放販售現場當日票，只有事先完成預約的民眾才能依照指定時段入場，現場售票亭僅提供補票、票務問題等服務，無法直接購票進場。
即便如此，展場外一早仍聚集大批等待入場的粉絲，不少人戴著帽子、撐陽傘、拿著小風扇降溫，在高溫下耐心排隊。有粉絲向《NOWNEWS今日新聞》表示，自己就是擔心「怕限定周邊太熱門，晚來就買不到」，因此特地提早抵達，希望第一時間完成參觀後直奔商品區，並表示「昨天看到大家的慘況，但周邊還是要買。」
上午11點首批預約民眾開始依序驗票入場，整體驗票、入場流程相當順暢，工作人員依照預約時段分批放行，排隊隊伍持續向前推進。排隊期間，拿到特典套票禮盒的粉絲更迫不及待拿出「討伐棒」拍照、把玩，現場氣氛十分愉快。
除了展覽本身，台灣限定周邊是本次「CHIIKAWA DAYS」最大賣點。除了作者 Nagano 親筆繪製的「台灣夜市系列」商品外，還推出多款限定周邊，包括夜市50公分大型玩偶、吉伊卡哇麻將組、夜市主題提袋、吊飾、玩偶、徽章等，吸引不少粉絲鎖定收藏。
今日開館僅約10多分鐘，就已有完成參觀的粉絲提著滿滿戰利品走出商品區，不少人雙手各提一大袋，甚至抱著大型玩偶離場，也有人一次購買兩、三袋限定商品，臉上藏不住笑容。值得注意的是，今日商品區新增LINE整理券分流機制，民眾可先掃描QR Code取得整理券，待LINE通知後再進入購物區，減少長時間站在門口排隊等待的情況。