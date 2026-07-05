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▲吉伊卡哇大型特展「CHIIKAWA DAYS」將於7/4至9/27在華山1914文創園區開展。（圖／0% TAIPEI）

問題一：預約制還是塞爆 粉絲質疑「到底有什麼用？」

▲雖然首日引發爭議，第二天仍吸引大批粉絲提前排隊入場。（圖／記者林若瑋攝）

問題二：看展40分鐘 排商品卻花近3小時

▲台灣夜市限定提袋人氣相當高，不少粉絲一次購入多項商品。（圖／記者林若瑋攝）

問題三：商品區流程不清楚 不少人一頭霧水

問題四：排隊曬太陽 場內不能喝水

▲週末高溫，現場天氣悶熱，不少粉絲一早就在展場外排隊等候。（圖／記者林若瑋攝）

問題五：付款方式有限 離場前記得確認商品

粉絲替工作人員緩頰：很辛苦 第二天有新措施

▲第二天新增LINE整理券分流機制，民眾依通知進入商品區。（圖／記者林若瑋攝）

「CHIIKAWA DAYS」吉伊卡哇台北特展，昨（4）日於華山1914文創園區迎來開展第一天，吸引大批《吉伊卡哇》粉絲朝聖，但首日卻因人潮爆滿、排隊時間過長及商品區動線等問題，引發不少民眾抱怨。Threads、Facebook等社群平台湧入大量心得，有人表示「看展40分鐘，排商品3小時」、「預約制還排成這樣」，也有人坦言第一線工作人員態度良好，但整體規劃仍有改善空間，《NOWNEWS今日新聞》整理首日粉絲點名的5大問題。「CHIIKAWA DAYS」採全程線上預約、分時段入場，7月4日至7月6日更不開放現場販售當日票，只有事前完成預約的民眾才能依指定時段入場。不過不少粉絲認為，雖然採預約制度，現場同一時段仍湧入大量觀眾。熱門拍照點與商品區依舊大排長龍，讓不少人質疑「預約到底有什麼意義？」、「是不是同一時段放太多人？」、「感覺是看人不是看展」、「每個人都有票，結果大家一起排」，顯示人潮太多、展場無法消化是最大的問題。首日討論度最高，同時也是最大受災區的當屬商品區，不少粉絲分享，展覽本身約30至40分鐘即可逛完，但真正耗時間的是購買限定周邊，有人從中午一路排到下午，光等待商品區就花了近3小時。「看展半小時，買東西三小時」、「不是在逛展，是在排隊」、「商品區比展覽還精彩」顯示出粉絲們的不滿，由於此次展覽推出台灣夜市限定系列、50公分大玩偶、麻將組等限定商品，不少粉絲擔心熱門品項提前售罄，即使隊伍漫長仍選擇繼續等待。除了排隊時間過長，也有不少粉絲認為商品區流程說明不足，包括是否需要另外領整理券、何時才能進入商品區、排哪一條隊伍等，都讓不少民眾摸不著頭緒，表示「一直走一直問才知道還要排商品區」、「排到一半才知道不是這條」，也有人建議，若能在入場前就清楚說明購物流程，甚至先發放整理券，整體動線會更加順暢。由於排隊區位於戶外，首日高溫炎熱，不少民眾只能撐陽傘、戴帽子、拿小風扇降溫，有網友分享「排到快中暑」、「建議一定要帶小風扇，不然會很痛苦」。除此之外，展覽場內禁止飲食，也不能飲水，不少粉絲在社群提醒，進場前一定要先補充水分、上廁所，再開始參觀，以免逛到一半口渴卻無法喝水。現場付款方式並非所有支付工具都適用，目前票務櫃檯雖支援現金、信用卡及部分行動支付，但不支援LINE Pay、銀聯卡及American Express（AE），建議民眾事先備妥付款方式，以免現場無法順利結帳。也有不少網友提醒，由於現場人潮眾多、結帳速度快，建議離開櫃檯前先確認商品、特典及發票是否齊全，避免返家後才發現少拿商品。雖然首日罵聲不少，但不少粉絲也替第一線工作人員說話，表示現場服務人員態度親切，不斷協助引導、解答問題，甚至一路向排隊民眾致歉。不少粉絲留言表示，「工作人員真的很有耐心」、「感覺他們也一直在救火」、「不是第一線的問題，是整體規劃需要改善」。《NOWNEWS今日新聞》今（5）日上午前往華山1914文創園區直擊，發現現場已新增商品區LINE整理券機制，民眾可先掃描QR Code取得購買整理券，待LINE通知叫號後，再依序進入商品區，不必全程站在門口排隊等待。入口也增派工作人員協助引導，商品區結帳動線同步調整，整體流程比首日更加順暢。上午11時首批觀眾完成驗票後，第二批預約民眾也很快依序入場，整體進場速度明顯提升。然而《吉伊卡哇》的高人氣比夏日艷陽還熱，首批觀眾進場不到3分鐘，場外排隊人潮又迅速回到兩圈。開館約10多分鐘後，已有粉絲抱著大型玩偶、提著台灣夜市限定提袋滿載而歸，顯示即使首日引發不少爭議，粉絲朝聖熱情依然絲毫未減。