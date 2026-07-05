日本超人氣 IP《吉伊卡哇》大型特展「CHIIKAWA DAYS」在台北華山1914文創園區登場，展期一路至9月27日。開展首日雖因排隊、人流及商品區等問題引發討論，但第二天依舊吸引大批粉絲朝聖，上午11點首批觀眾進場後，不到3分鐘，場外排隊人龍又迅速回到兩圈，可見人氣絲毫未減。到底值不值得去？有哪些一定要拍、一定要買？《NOWNEWS今日新聞》整理5大亮點與實用攻略，讓第一次朝聖的粉絲一次看懂。
📍亮點一：超過百座立體公仔 四大主題還原吉伊卡哇世界
「CHIIKAWA DAYS」以「衣、食、住、行」四大主題打造展區，共展出超過百座立體公仔及巨型雕塑氣偶，完整重現《吉伊卡哇》漫畫中的經典場景。從粉絲熟悉的網咖、拉麵店，到監獄、討伐名場面，都以大型立體裝置呈現，搭配細緻場景設計，讓人彷彿真的走進吉伊卡哇的世界，不少粉絲直呼「每走幾步就想停下來拍照」。
📍亮點二：台灣夜市限定展區 只有台北站才看得到
台北站最大的特色，絕對非「台灣夜市」展區莫屬，由《吉伊卡哇》作者 Nagano 親筆創作的全新限定系列，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色融入台灣夜市文化，化身滷肉飯、珍珠奶茶、地瓜球等經典美食，成為展場最受歡迎的拍照區，除此之外，還推出一系列限定商品，是香港站沒有的獨家內容。
📍亮點三：討伐棒互動體驗 特典套票限定玩法
「討伐棒」也是本次展覽最大的互動亮點，購買1580元特典套票的民眾，可獲得「討伐棒紀念禮盒」，內含隨機RFID發光討伐棒及角色吊飾。只要在展場指定區域舉起討伐棒，就能觸發影像及聲光互動效果，彷彿與吉伊卡哇、小八貓及兔兔一起展開討伐冒險。
📍亮點四：夜市限定周邊超吸金 麻將組、大玩偶最熱門
商品區其實才是本次展覽預計停留最久的地方，除了作者 Nagano 親筆設計的台灣夜市系列周邊外，本次還推出台北站限定「夜市50公分大型玩偶」及「吉伊卡哇麻將組」，另外還有玩偶、吊飾、提袋、徽章、文具、餐具、服飾等上百款商品。
《NOWNEWS今日新聞》記者觀察，第二天開館約10多分鐘，就已有不少粉絲提著滿滿戰利品離開商品區，有人抱著大型玩偶，也有人雙手提滿兩、三袋限定商品，購買力相當驚人。
📍亮點五：入口森林造景 還沒進展場就先拍爆
巨幕森林造景很有誠意，入口處搭配吉伊卡哇、小八貓及鎧甲先生大型立體公仔，無論有沒有買票，不少粉絲一抵達就先停下腳步拍照，或是等參觀結束後，再回到入口拍攝沒有人潮的畫面，是本次展覽最具代表性的迎賓場景之一。
排隊攻略一次看 先做好這些更省時間
「CHIIKAWA DAYS」無論是台灣限定夜市場景、討伐棒互動體驗，還是琳瑯滿目的限定周邊，都展現《吉伊卡哇》驚人的魅力。若準備在暑假前往朝聖，建議先預留充足時間，才能慢慢拍、慢慢買，把這場療癒之旅一次收藏完整，《NOWNEWS今日新聞》也整理幾項實用攻略：
📌前三天沒有現場票
7月4日至7月6日採全預約制，不販售現場當日票。7月7日起才恢復現場售票，因此出發前務必確認是否已完成預約。
活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）
營業時間：
■7月4日至7月31日：每日10:00 -19:00（首月提早一小時開館，18:20最後入場）
■8月1日至9月27日：每日11:00 -19:00（18:20最後入場）
📌做好防曬準備
排隊區大多位於戶外，適逢暑假高溫，不少粉絲幾乎人手一支小風扇，也有人戴帽子、撐陽傘排隊。若是中午時段入場，建議做好防曬並攜帶飲用水，在進場前先補充水分，避免中暑。
📌場內禁止飲食、沒有廁所
展場內禁止飲食及飲水，建議進場前先補充水分、上洗手間，以免參觀途中口渴卻無法飲水、上廁所。
📌商品區先拿整理券
第二天起，商品區新增LINE整理券機制，民眾可先掃描QR Code取得整理券，收到通知後再回到商品區，不必全程站在門口排隊等待，整體流程比首日更加順暢，但商品區琳瑯滿目，為避免停留太久造成人潮擁擠，建議先上網查好自己想買的商品，一次購齊。
📌至少預留半天
若想完整欣賞展覽、拍照打卡，再加上等待商品區、挑選限定周邊，建議至少預留半天時間，假日人潮眾多，從排隊、看展到購物，花上3至4小時並不誇張，若想悠閒體驗，安排半天會更加充裕。
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「CHIIKAWA DAYS」以「衣、食、住、行」四大主題打造展區，共展出超過百座立體公仔及巨型雕塑氣偶，完整重現《吉伊卡哇》漫畫中的經典場景。從粉絲熟悉的網咖、拉麵店，到監獄、討伐名場面，都以大型立體裝置呈現，搭配細緻場景設計，讓人彷彿真的走進吉伊卡哇的世界，不少粉絲直呼「每走幾步就想停下來拍照」。
台北站最大的特色，絕對非「台灣夜市」展區莫屬，由《吉伊卡哇》作者 Nagano 親筆創作的全新限定系列，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色融入台灣夜市文化，化身滷肉飯、珍珠奶茶、地瓜球等經典美食，成為展場最受歡迎的拍照區，除此之外，還推出一系列限定商品，是香港站沒有的獨家內容。
「討伐棒」也是本次展覽最大的互動亮點，購買1580元特典套票的民眾，可獲得「討伐棒紀念禮盒」，內含隨機RFID發光討伐棒及角色吊飾。只要在展場指定區域舉起討伐棒，就能觸發影像及聲光互動效果，彷彿與吉伊卡哇、小八貓及兔兔一起展開討伐冒險。
商品區其實才是本次展覽預計停留最久的地方，除了作者 Nagano 親筆設計的台灣夜市系列周邊外，本次還推出台北站限定「夜市50公分大型玩偶」及「吉伊卡哇麻將組」，另外還有玩偶、吊飾、提袋、徽章、文具、餐具、服飾等上百款商品。
📍亮點五：入口森林造景 還沒進展場就先拍爆
巨幕森林造景很有誠意，入口處搭配吉伊卡哇、小八貓及鎧甲先生大型立體公仔，無論有沒有買票，不少粉絲一抵達就先停下腳步拍照，或是等參觀結束後，再回到入口拍攝沒有人潮的畫面，是本次展覽最具代表性的迎賓場景之一。
「CHIIKAWA DAYS」無論是台灣限定夜市場景、討伐棒互動體驗，還是琳瑯滿目的限定周邊，都展現《吉伊卡哇》驚人的魅力。若準備在暑假前往朝聖，建議先預留充足時間，才能慢慢拍、慢慢買，把這場療癒之旅一次收藏完整，《NOWNEWS今日新聞》也整理幾項實用攻略：
📌前三天沒有現場票
7月4日至7月6日採全預約制，不販售現場當日票。7月7日起才恢復現場售票，因此出發前務必確認是否已完成預約。
活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）
營業時間：
■7月4日至7月31日：每日10:00 -19:00（首月提早一小時開館，18:20最後入場）
■8月1日至9月27日：每日11:00 -19:00（18:20最後入場）
📌做好防曬準備
排隊區大多位於戶外，適逢暑假高溫，不少粉絲幾乎人手一支小風扇，也有人戴帽子、撐陽傘排隊。若是中午時段入場，建議做好防曬並攜帶飲用水，在進場前先補充水分，避免中暑。
📌場內禁止飲食、沒有廁所
展場內禁止飲食及飲水，建議進場前先補充水分、上洗手間，以免參觀途中口渴卻無法飲水、上廁所。
📌商品區先拿整理券
第二天起，商品區新增LINE整理券機制，民眾可先掃描QR Code取得整理券，收到通知後再回到商品區，不必全程站在門口排隊等待，整體流程比首日更加順暢，但商品區琳瑯滿目，為避免停留太久造成人潮擁擠，建議先上網查好自己想買的商品，一次購齊。
📌至少預留半天
若想完整欣賞展覽、拍照打卡，再加上等待商品區、挑選限定周邊，建議至少預留半天時間，假日人潮眾多，從排隊、看展到購物，花上3至4小時並不誇張，若想悠閒體驗，安排半天會更加充裕。