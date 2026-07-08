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▲温嵐因敗血性休克一度住進加護病房，令人憂心。（圖／翻攝自温嵐臉書）

▲李珠珢感謝粉絲為她掏錢參加義賣。（資料照／讀者提供）

《NOWNEWS今日新聞》帶各位來看今（8）日的娛樂新聞搶先看，孫鵬被拍到載著剛交保的兒子孫安佐和一名年輕正妹外出購物，而這名正妹就是孫安佐的新女友，不是網美，只是普通素人。温嵐今年5月因敗血性休克送醫，如今大病初癒，被拍到與周杰倫御用編曲人私下碰面，積極復工。韓籍啦啦隊女神李珠珢昨日拿出自己穿過的恐龍表演服競標，竟賣出3.6萬元的高價。孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐因自製火槍違法遭到起訴，一度被拘留，上月底才以100萬元的金額交保返家。而孫安佐日前又被拍到，和一名白衣正妹坐著孫鵬的車外出，到超市採買。據《壹蘋新聞網》，這名白衣女正是他的新女友，孫安佐前經紀人重讀天月（陳昱中）透露女方真實身分並非網美而是普通素人，個性不錯，是懂得照顧孫安佐的好女生。46歲女星温嵐日前因腎結石釀成敗血性休克，緊急送醫住進加護病房（ICU），讓粉絲相當憂心。所幸温嵐最後逃離鬼門關，住院11天後平安返家休養。據《CTWANT》報導，大病初癒的温嵐積極復工，6月30日帶著媽媽一起在飯店餐廳密會周杰倫的御用編曲人，討論工作。温嵐男友雷諾則叮囑她要記得多休息，身體健康比什麼都重要。李珠珢昨日參加一場公益活動，拿出自己曾在球場上穿過的表演服「恐龍裝」義賣，只見死忠粉絲在台下拚命競標，最終這件恐龍裝賣到3.6萬元，讓李珠珢聽後吃驚的摀嘴，更90度鞠躬感謝買下這件衣服的資深女粉絲。據說該名女粉絲喜歡李珠珢多年，之前也會特地飛到韓國看李珠珢應援，除了恐龍裝外，她昨天也花了1.2萬買走李珠珢帶過的眼鏡，非常捨得花錢。