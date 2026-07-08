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譚敦慈「葉菜類」保鮮法

▲譚敦慈提醒葉菜類買回家後千萬不要急著清洗，若蔬菜表面殘留水分，直接包起來冷藏，反而容易加速腐爛。（示意圖／取自pixabay）

譚敦慈「根莖類」保鮮法

巴威持續逼近台灣，10日至11日通過台灣東北部至北部近海機率較高。每逢颱風來襲，不少民眾會提前到市場採買蔬菜，不過葉菜類最怕水氣、悶壞與擠壓，買太多反而容易放到腐爛。颱風前準備防颱食物，蔬菜最容易碰上買了怕壞，不買又怕風雨後菜價漲的兩難，譚敦慈提醒，葉菜類買回家後千萬不要急著清洗，保存關鍵在於減少水分流失與避免悶壞。若蔬菜表面殘留水分，直接包起來冷藏，反而容易加速腐爛。正確做法是，先用紙巾包住蔬菜與根部，再放進塑膠袋中，但袋口不要完全密封，要保留一點空隙，讓蔬菜能適度呼吸；接著順著生長方向直立放入冰箱蔬果冷藏室。譚敦慈指出，像菠菜、A菜、小松菜等多數葉菜類，都可用這種方式保存，放4天到1週不是問題。除了葉菜，根莖類也是颱風天常見備菜選擇，譚敦慈建議，紅蘿蔔、地瓜、洋蔥等可放在通風、陰涼的室溫環境保存，若想減緩發芽，可與蘋果一起存放。她也提醒，多數根莖類發芽後仍可視狀況食用，但馬鈴薯不同，只要芽眼變綠就不建議食用，避免中毒風險。若地瓜、馬鈴薯要放冷藏，先不要清洗，可用深色塑膠袋或鋁箔紙包住，避免見光發芽。