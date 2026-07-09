颱風拜託不要來！散步手遊《Pikmin Bloom》皮克敏玩家每月最期待的「社群日」將於本週末（11、12日）登場，只要玩家在其中一天完成1萬步，就能獲得限定「蘭花仙人掌（曇花）種植員徽章」。不過活動偏偏碰上強颱巴威攪局，中央氣象署指出，周五、周六將是影響最明顯的時段，北部及東北部首當其衝。不少皮友紛紛在社群平台上哀號「1萬步怎麼走」、「好怕風雨太大不能出門」、「這次徽章是不是要飛了」。
1萬步拿限定徽章 巨大花朵盛開曇花
本次7月社群日最大亮點，就是巨大花朵將有機會盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，玩家只要在活動期間任一天完成1萬步，即可獲得全新的「蘭花仙人掌種植員徽章」，同時也能趁機儲備季節限定花瓣。
活動期間，巨大花朵盛開後將維持3小時，花苗培育速度也會提升至平常的1.5倍。商店同步販售限時社群日組合包，以及社群日特殊任務票券，讓想要補花瓣、花蜜或收集徽章的玩家多一種選擇。
颱風遇上社群日 皮友哀號：徽章要飛了
每月固定舉辦的社群日遇上颱風，讓不少皮友提前討論起應變方式，有玩家表示「希望雨不要大到不能走」、「準備改去百貨公司走一萬步」，也有人笑說「看來只能在家繞圈圈」、「原地踏步刷徽章」，留言區充滿各種求生攻略。
提醒玩家們劇烈天氣別冒險！不要為了遊戲冒險外出，風雨平息後再解任務，由於本次社群日橫跨兩天，若7月11日風雨仍大，玩家也可等到天氣較穩定的7月12日，再外出完成社群日任務。
也有玩家翻出過去案例指出，2022年8月日本曾受颱風影響，《Pikmin Bloom》官方當時有加開社群日活動，因此若這次天候真的影響參與，也可透過官方客服或社群管道反映，讓官方了解玩家狀況。
風雨太大怎麼辦？室內走路成皮友備案
不少資深玩家也分享，如果天氣不穩，可改到百貨公司、地下街、大型車站等室內場所完成步數，不僅能避雨，也能同步種花、培育花苗。若人在家中，也可以靠「超慢跑」或「自製搖步機」等小撇步拚看看。
最後仍要提醒，若所在地風雨過大、道路積水，或地方政府發布停班停課、災防警示，仍應以自身安全為優先，不必為了限定徽章冒險外出。
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本次7月社群日最大亮點，就是巨大花朵將有機會盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，玩家只要在活動期間任一天完成1萬步，即可獲得全新的「蘭花仙人掌種植員徽章」，同時也能趁機儲備季節限定花瓣。
活動期間，巨大花朵盛開後將維持3小時，花苗培育速度也會提升至平常的1.5倍。商店同步販售限時社群日組合包，以及社群日特殊任務票券，讓想要補花瓣、花蜜或收集徽章的玩家多一種選擇。
每月固定舉辦的社群日遇上颱風，讓不少皮友提前討論起應變方式，有玩家表示「希望雨不要大到不能走」、「準備改去百貨公司走一萬步」，也有人笑說「看來只能在家繞圈圈」、「原地踏步刷徽章」，留言區充滿各種求生攻略。
提醒玩家們劇烈天氣別冒險！不要為了遊戲冒險外出，風雨平息後再解任務，由於本次社群日橫跨兩天，若7月11日風雨仍大，玩家也可等到天氣較穩定的7月12日，再外出完成社群日任務。
風雨太大怎麼辦？室內走路成皮友備案
不少資深玩家也分享，如果天氣不穩，可改到百貨公司、地下街、大型車站等室內場所完成步數，不僅能避雨，也能同步種花、培育花苗。若人在家中，也可以靠「超慢跑」或「自製搖步機」等小撇步拚看看。
最後仍要提醒，若所在地風雨過大、道路積水，或地方政府發布停班停課、災防警示，仍應以自身安全為優先，不必為了限定徽章冒險外出。