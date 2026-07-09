巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑將朝台灣北部海面前進，中央氣象署今（9）日下午2時30分發布「海上颱風警報」，明（10）日凌晨發布「陸上颱風警報」，由於巴威颱風屬於強颱、環流極大，明天晚上開始由南往北帶來風雨，周六（7月11日）影響最劇烈，《NOWNEWS》透過本文不斷更新巴威颱風最新動態，整理巴威颱風路徑、強度變化、風雨影響、停班停課等資訊。
強烈颱風巴威，今（9）日上午11時，位置在鵝鑾鼻東南東方1010公里的海面上，以每小時15轉18公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時220公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
📌巴威颱風風雨影響
氣象署提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
巴威颱風最新動態
📌2026/7/9 13:00
颱風長鬍子了！巴威強度減弱「威脅卻更大」
巴威颱風今（9）日強度略微減弱，氣象專家吳德榮表示，巴威周五、周六（7月10日至7月11日）仍將以強颱姿態最接近台灣，若路徑南偏，北台灣恐遭颱風南側發展旺盛，就像長出鬍子般的環流侵襲，北台灣要注意毀滅性強風。
📌2026/7/9 12:00
海上警報下午2時30分發布！陸警周五清晨發布
巴威颱風今日會完成轉向，下午加速往台灣北部海面前進，中央氣象署預報員鄭傑仁指出，海上颱風警報將在下午2時30分發布，陸上警報則預估明日清晨發布，提醒民眾，巴威颱風今晚開始就會替北台灣帶來陣雨，明天越晚雨越大，周六全台影響最劇烈。
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氣象署提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
📌2026/7/9 13:00
颱風長鬍子了！巴威強度減弱「威脅卻更大」
巴威颱風今（9）日強度略微減弱，氣象專家吳德榮表示，巴威周五、周六（7月10日至7月11日）仍將以強颱姿態最接近台灣，若路徑南偏，北台灣恐遭颱風南側發展旺盛，就像長出鬍子般的環流侵襲，北台灣要注意毀滅性強風。
📌2026/7/9 12:00
海上警報下午2時30分發布！陸警周五清晨發布
巴威颱風今日會完成轉向，下午加速往台灣北部海面前進，中央氣象署預報員鄭傑仁指出，海上颱風警報將在下午2時30分發布，陸上警報則預估明日清晨發布，提醒民眾，巴威颱風今晚開始就會替北台灣帶來陣雨，明天越晚雨越大，周六全台影響最劇烈。
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