（更新時間00:56）巴威颱風（國際命名：Bavi）海上陸上警報將在今（10）日凌晨發布，中央氣象署提醒，北北基、宜蘭、花蓮將是首波警戒範圍，今天北台灣的雨勢越晚越明顯，尤其今晚至明（11）日，全台都要留意豪雨、大雨，巴威颱風路徑甚至可能與地形影響出現擺動，不排除登陸台灣，《NOWNEWS》透過本文不斷更新巴威颱風最新動態，整理巴威颱風路徑、強度變化、風雨影響、停班停課等資訊。
🟡巴威颱風現在在哪裡？
中度颱風巴威，昨（9）日晚上11時，位置在鵝鑾鼻東南東方840公里的海面上，以每小時21轉25公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
🟡巴威颱風風雨影響有多大？劇烈天氣會持續到何時？
氣象署提醒，今天白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，今天晚上至明天白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天白天各沿海地區都有8至10級陣風，今天晚上至明天白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到今天晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
🟡巴威颱風來襲該注意什麼事？氣象署最新資訊
📌2026/7/9 23:00
巴威減弱變中颱了！最快半夜發布陸上颱風警報
巴威颱風已由強烈颱風減弱為中度颱風，但其強度仍處於中颱上限，對台灣的威脅不容小覷，氣象署預計最快在10日凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預計包含北北基、宜花等地區。
📌2026/7/9 20:30
氣象署最快凌晨發陸警！宜花列首波警戒範圍
氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，暴風圈最快將於明晚觸碰到東半部陸地，以宜蘭縣及花蓮縣機率最高。周六白天將是颱風距離台灣最近的時間點，周日上半天暴風圈脫離台灣本島陸地，同時有望解除警報。
🟡巴威颱風相關新聞
📌7/10停班停課最新通知／巴威來襲！全台12縣市災防假 資訊總整理
📌氣象署啟動「追風計畫」！噴射機衝13公里高空 直飛巴威颱風身邊
📌颱風身體破一個大洞！氣象署：遇到魔王了
我是廣告 請繼續往下閱讀
中度颱風巴威，昨（9）日晚上11時，位置在鵝鑾鼻東南東方840公里的海面上，以每小時21轉25公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
氣象署提醒，今天白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，今天晚上至明天白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天白天各沿海地區都有8至10級陣風，今天晚上至明天白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到今天晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
📌2026/7/9 23:00
巴威減弱變中颱了！最快半夜發布陸上颱風警報
巴威颱風已由強烈颱風減弱為中度颱風，但其強度仍處於中颱上限，對台灣的威脅不容小覷，氣象署預計最快在10日凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預計包含北北基、宜花等地區。
📌2026/7/9 20:30
氣象署最快凌晨發陸警！宜花列首波警戒範圍
氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，暴風圈最快將於明晚觸碰到東半部陸地，以宜蘭縣及花蓮縣機率最高。周六白天將是颱風距離台灣最近的時間點，周日上半天暴風圈脫離台灣本島陸地，同時有望解除警報。
📌7/10停班停課最新通知／巴威來襲！全台12縣市災防假 資訊總整理
📌氣象署啟動「追風計畫」！噴射機衝13公里高空 直飛巴威颱風身邊
📌颱風身體破一個大洞！氣象署：遇到魔王了
更多「巴威颱風」相關新聞。