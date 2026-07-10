韓星IU、李鐘碩（李鍾碩）今（10）日證實結束4年戀情，沒想到早在3個月前，就有南韓巫師「天上仙女」直接斷言2人緣分早已斷乾淨「分手有2年了。」甚至精準點出「個性不合」、「男方更依賴女方」，還稱IU身邊已有其他有緣人，並會在37歲結婚，該支預言影片標題更狂下註解「預感會成朝聖地」；如今IU、李鐘碩真的分手，當時看似驚人的算命內容再被翻出，大批網友湧入留言「朝聖」。
南韓巫師算出IU李鐘碩2年前就分手
今年4月，巫師「天上仙女」在自己的YouTube上傳一支名為「IU、李鐘碩分手？巫師爆出4年戀情已結束的震撼神諭」的影片，甚至還在後面括號「預感會成朝聖地」備註，對自己的預測非常有信心。沒想到，IU跟李鐘碩今天雙雙宣布分手，決定以前後輩身分繼續相處。
影片中，巫師除了IU、李鐘碩的出生年月日之外，沒有得到其他資訊就直接盲測算命，她算出2人的緣分早已斷乾淨，「我在寫八字的時候，就顯示已經斷了。」她甚至懷疑問：「真的是交往4年的情侶嗎？我算出他們早就分手了，感覺已經分手2年到2年半左右。女生很講義氣，是個很有大姐頭氣勢的人，個性非常爽快。她會努力跟所有人都維持好關係，個性也不尖銳，雖然一路走得很辛苦，但因為是在艱難環境中長大，所以非常有韌性。」
巫師接著說男生很敏感，「他原本是個非常開朗的人，但隨著年紀增長變得沉穩，但2人的個性很不合，男生一開始非常喜歡女生，也付出了很多努力，女生則是看到他努力的樣子後，才慢慢敞開心房。前1、2年交往得很好，但個性就是不合，他們作為戀人的緣分很短，能交往2年左右，也是因為女生很講義氣」。
她還說IU的命格很孤單，沒有父母福，而且注定要當一家之主，「她的心情總是很沉重，什麼事情都自己扛。男生很依賴她，男生想要的是像媽媽一樣的女人，他對她其實有自卑感，也會在自己沒察覺的情況下產生嫉妒和眼紅。我也不知道戀人之間怎麼會這樣，但他自己也沒有意識到，2人當朋友反而更適合」。
巫師更稱，IU身邊似乎已經有其他男人，「女生身邊有一個有緣人，她37歲時有結婚運，那時候會是她身心最疲憊的時期，屆時真的會有一位貴人像白馬王子一樣衝到她身邊。看起來她會跟現在正在交往的人結婚，2人的個性非常合，這個人能夠完全補足女生個性上的不足」。
巫師一一說中IU背景、李鐘碩個性 網友看傻
IU確實出生於負債累累的家庭，父母為了生計奔波，她與弟弟被送到奶奶家生活，童年環境相當困苦，IU曾形容當時居住的房子爬滿蟑螂。她後來為了養家，努力練習出道，種種都跟巫師所說的「IU很獨立」、「IU是一家之主」吻合。
而李鐘碩是主動追求IU的人，2022年更直接在《MBC演技大賞》頒獎典禮上，當著全國觀眾的面告白IU；不過IU今年曾2度分享感情觀，她不喜歡把愛掛嘴邊、也不強求另一半要理解自己，在外界看來，確實像男生更愛女生多一點，一個是「愛要說出口」類型，一個是「把愛放心底」，2人個性確實不合。
也因如此，這支巫師神預言的影片，現在已被大批網友湧入，還紛紛留言「朝聖」。
IU跟李鐘碩10年前透過主持節目認識，2022年變成情侶，交往4年後的今天，被D社《Dispatch》報導分手，2人也雙雙證實，已從男女朋友退回「友好的前後輩關係」各自安好。
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今年4月，巫師「天上仙女」在自己的YouTube上傳一支名為「IU、李鐘碩分手？巫師爆出4年戀情已結束的震撼神諭」的影片，甚至還在後面括號「預感會成朝聖地」備註，對自己的預測非常有信心。沒想到，IU跟李鐘碩今天雙雙宣布分手，決定以前後輩身分繼續相處。
影片中，巫師除了IU、李鐘碩的出生年月日之外，沒有得到其他資訊就直接盲測算命，她算出2人的緣分早已斷乾淨，「我在寫八字的時候，就顯示已經斷了。」她甚至懷疑問：「真的是交往4年的情侶嗎？我算出他們早就分手了，感覺已經分手2年到2年半左右。女生很講義氣，是個很有大姐頭氣勢的人，個性非常爽快。她會努力跟所有人都維持好關係，個性也不尖銳，雖然一路走得很辛苦，但因為是在艱難環境中長大，所以非常有韌性。」
巫師接著說男生很敏感，「他原本是個非常開朗的人，但隨著年紀增長變得沉穩，但2人的個性很不合，男生一開始非常喜歡女生，也付出了很多努力，女生則是看到他努力的樣子後，才慢慢敞開心房。前1、2年交往得很好，但個性就是不合，他們作為戀人的緣分很短，能交往2年左右，也是因為女生很講義氣」。
她還說IU的命格很孤單，沒有父母福，而且注定要當一家之主，「她的心情總是很沉重，什麼事情都自己扛。男生很依賴她，男生想要的是像媽媽一樣的女人，他對她其實有自卑感，也會在自己沒察覺的情況下產生嫉妒和眼紅。我也不知道戀人之間怎麼會這樣，但他自己也沒有意識到，2人當朋友反而更適合」。
巫師更稱，IU身邊似乎已經有其他男人，「女生身邊有一個有緣人，她37歲時有結婚運，那時候會是她身心最疲憊的時期，屆時真的會有一位貴人像白馬王子一樣衝到她身邊。看起來她會跟現在正在交往的人結婚，2人的個性非常合，這個人能夠完全補足女生個性上的不足」。
巫師一一說中IU背景、李鐘碩個性 網友看傻
IU確實出生於負債累累的家庭，父母為了生計奔波，她與弟弟被送到奶奶家生活，童年環境相當困苦，IU曾形容當時居住的房子爬滿蟑螂。她後來為了養家，努力練習出道，種種都跟巫師所說的「IU很獨立」、「IU是一家之主」吻合。
而李鐘碩是主動追求IU的人，2022年更直接在《MBC演技大賞》頒獎典禮上，當著全國觀眾的面告白IU；不過IU今年曾2度分享感情觀，她不喜歡把愛掛嘴邊、也不強求另一半要理解自己，在外界看來，確實像男生更愛女生多一點，一個是「愛要說出口」類型，一個是「把愛放心底」，2人個性確實不合。
也因如此，這支巫師神預言的影片，現在已被大批網友湧入，還紛紛留言「朝聖」。
IU跟李鐘碩10年前透過主持節目認識，2022年變成情侶，交往4年後的今天，被D社《Dispatch》報導分手，2人也雙雙證實，已從男女朋友退回「友好的前後輩關係」各自安好。