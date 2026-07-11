散步手遊《Pikmin Bloom》7月社群日於今（11）日登場，活動將一路持續至明（12）日晚間11時59分。本月主題花朵為「蘭花仙人掌（曇花）」，玩家只要在其中一天完成1萬步，就能獲得全新的「蘭花仙人掌種植員徽章」，還能趁機收集季節限定花瓣。不過活動正好碰上巴威颱風來台之際，官方也提醒玩家，天候不佳時不要勉強外出，未來仍有機會透過「社群週」補拿錯過的花朵徽章。
皮克敏7月社群日時間、獎勵
皮克敏7月社群日時間為7月11日凌晨0時至7月12日晚間11時59分。活動期間，玩家在巨大花朵附近種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣，就有機會讓巨大花朵盛開為蘭花仙人掌，每朵巨大花朵將維持綻放3小時。
玩家只要在7月11日或7月12日其中一天走滿1萬步，就能獲得蘭花仙人掌種植員徽章，兩天步數不能合併計算。社群日期間盆栽中的花苗成長速度將提升至平時的1.5倍，若同時開啟種花功能，花苗成長速度還會再加快。遊戲商店也推出社群日限定組合包及特殊任務票券，特殊任務須在7月13日晚間11時59分前完成。
風雨太大別硬走 未來仍有補拿機會
《Pikmin Bloom》社群日通常於每月第二個周末舉行，透過限定花朵、徽章及加成獎勵，鼓勵玩家出門散步。提醒大家，若所在地區風雨明顯，玩家仍應以自身安全為優先，不必為了完成1萬步勉強外出。
過去錯過社群日徽章的玩家，後續仍有機會透過官方不定期舉辦的「社群週」活動補拿，因此這兩天天候不佳，也不用冒險外出挑戰。
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皮克敏7月社群日時間為7月11日凌晨0時至7月12日晚間11時59分。活動期間，玩家在巨大花朵附近種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣，就有機會讓巨大花朵盛開為蘭花仙人掌，每朵巨大花朵將維持綻放3小時。
玩家只要在7月11日或7月12日其中一天走滿1萬步，就能獲得蘭花仙人掌種植員徽章，兩天步數不能合併計算。社群日期間盆栽中的花苗成長速度將提升至平時的1.5倍，若同時開啟種花功能，花苗成長速度還會再加快。遊戲商店也推出社群日限定組合包及特殊任務票券，特殊任務須在7月13日晚間11時59分前完成。
《Pikmin Bloom》社群日通常於每月第二個周末舉行，透過限定花朵、徽章及加成獎勵，鼓勵玩家出門散步。提醒大家，若所在地區風雨明顯，玩家仍應以自身安全為優先，不必為了完成1萬步勉強外出。
過去錯過社群日徽章的玩家，後續仍有機會透過官方不定期舉辦的「社群週」活動補拿，因此這兩天天候不佳，也不用冒險外出挑戰。