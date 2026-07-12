Netflix 韓劇《金特務：本色回歸》近日在台灣衝上 Netflix 排行榜冠軍，不少觀眾追劇後立刻跑去補漫畫《金部長》（김부장）。但很多人不知道，原著漫畫並不是一部獨立作品，而是韓國漫畫家朴泰俊打造的「PTJ Universe」（朴泰俊宇宙）作品之一，其中共享世界觀就像電影漫威宇宙，不同漫畫角色不但會互相客串，劇情彼此串聯，還掀起韓國漫畫迷熱烈討論角色「戰力排行」。《NOWNEWS今日新聞》帶你一次看懂 PTJ 宇宙究竟有多龐大。
什麼是PTJ宇宙？ 角色互串、共享世界觀
「PTJ 宇宙」是由韓國漫畫家朴泰俊打造的共享世界觀，名稱取自其創立的 PTJ Comics。宇宙中的作品各自擁有不同主角與故事主線，但都發生在同一個世界，不少角色會跨作品登場，甚至影響彼此劇情，因此不少讀者將它形容為「韓漫版漫威宇宙」。
其中，《金部長》雖以一名退隱特務拯救女兒為主線，但劇中人物與事件，實際上都與其他 PTJ 作品存在關聯，也讓不少漫畫迷習慣依照時間線閱讀，發掘更多彩蛋。
《看臉時代》最具代表性 Netflix曾改編動畫
PTJ 宇宙中最知名的作品，非《看臉時代》莫屬。漫畫自2014年開始連載，以校園霸凌、外貌歧視與成長故事打開知名度，累積全球數十億次觀看，2022年更由 Netflix 改編成動畫。
除了《看臉時代》之外，《格鬥實況》也曾推出電視動畫，講述一名遭霸凌的高中生意外成為格鬥直播主的故事，《少年法則》結合遊戲任務與校園勢力，《囧途人生》則以人生重來為主題，各自擁有大批粉絲。
🟡 PTJ宇宙五大代表作品一次看
📌《看臉時代》：PTJ 宇宙代表作，已推出 Netflix 動畫。
📌《金部長》：Netflix 韓劇《金特務：本色回歸》原著漫畫。
📌《格鬥實況》：曾改編電視動畫，以格鬥直播為題材。
📌《少年法則》：融合校園與遊戲系統設定的人氣漫畫。
📌《囧途人生》：描述主角重返高中改變人生的作品。
儘管五部作品主線情節不同，但因為共享世界觀，加上部分角色會跨作品登場，因此吸引不少讀者「全系列補完」。
韓國漫畫迷最愛討論 角色戰力誰最強？
PTJ 宇宙另一個引發討論的特色，就是角色「戰力排行」。由於《看臉時代》、《金部長》、《格鬥實況》等作品中的高手偶爾會在其他漫畫客串，韓國論壇與社群多年來經常整理「PTJ 宇宙戰力排行榜」，比較不同作品角色誰更強，也成為粉絲間熱門的話題之一。
其中，《看臉時代》的 James Lee（李智勳）、Gun（朴鐘建）、Goo Kim（金俊九），以及同時活躍於《看臉時代》、《金部長》的 Tom Lee（李道奎），都是粉絲公認的頂尖戰力，《金部長》的主角「金部長」當然也經常被列入第一梯隊。不過官方從未正式公布排名，因此誰才是「真正」最強，只能從漫畫裡去判斷。
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「PTJ 宇宙」是由韓國漫畫家朴泰俊打造的共享世界觀，名稱取自其創立的 PTJ Comics。宇宙中的作品各自擁有不同主角與故事主線，但都發生在同一個世界，不少角色會跨作品登場，甚至影響彼此劇情，因此不少讀者將它形容為「韓漫版漫威宇宙」。
《看臉時代》最具代表性 Netflix曾改編動畫
PTJ 宇宙中最知名的作品，非《看臉時代》莫屬。漫畫自2014年開始連載，以校園霸凌、外貌歧視與成長故事打開知名度，累積全球數十億次觀看，2022年更由 Netflix 改編成動畫。
除了《看臉時代》之外，《格鬥實況》也曾推出電視動畫，講述一名遭霸凌的高中生意外成為格鬥直播主的故事，《少年法則》結合遊戲任務與校園勢力，《囧途人生》則以人生重來為主題，各自擁有大批粉絲。
📌《看臉時代》：PTJ 宇宙代表作，已推出 Netflix 動畫。
📌《金部長》：Netflix 韓劇《金特務：本色回歸》原著漫畫。
📌《格鬥實況》：曾改編電視動畫，以格鬥直播為題材。
📌《少年法則》：融合校園與遊戲系統設定的人氣漫畫。
📌《囧途人生》：描述主角重返高中改變人生的作品。
儘管五部作品主線情節不同，但因為共享世界觀，加上部分角色會跨作品登場，因此吸引不少讀者「全系列補完」。
PTJ 宇宙另一個引發討論的特色，就是角色「戰力排行」。由於《看臉時代》、《金部長》、《格鬥實況》等作品中的高手偶爾會在其他漫畫客串，韓國論壇與社群多年來經常整理「PTJ 宇宙戰力排行榜」，比較不同作品角色誰更強，也成為粉絲間熱門的話題之一。
其中，《看臉時代》的 James Lee（李智勳）、Gun（朴鐘建）、Goo Kim（金俊九），以及同時活躍於《看臉時代》、《金部長》的 Tom Lee（李道奎），都是粉絲公認的頂尖戰力，《金部長》的主角「金部長」當然也經常被列入第一梯隊。不過官方從未正式公布排名，因此誰才是「真正」最強，只能從漫畫裡去判斷。