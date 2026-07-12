巴威颱風昨（11）日攪局，「Pokémon GO Fest 2026：全球」台北社群慶典臨時取消，但仍有大批訓練家湧入台北車站室內空間參加團體戰，即使風雨強大，北車大廳依舊聚集驚人人潮。今（12）日活動恢復舉行，抓寶大軍也轉移至捷運中山站，心中山線形公園現場擠滿玩家，廣場、階梯及活動攤位周圍幾乎全被占滿，訓練家們齊聚現場，挑戰今日登場的「極致超級團體戰」。
颱風擋一天也沒用！心中山一早湧進大批玩家
受到巴威颱風影響，官方昨日取消心中山線形公園的社群慶典及相關現場活動，不過遊戲內活動照常進行，不少玩家改到台北車站參加「極致超級團體戰」，也讓北車在部分列車停駛的情況下，依然坐滿拿著手機抓寶的訓練家。
相隔一天，台北社群慶典今日恢復舉行，大批玩家紛紛轉往中山站報到。心中山線形公園湧入密集人潮，搶著跟超夢大型造景拍照，活動攤位更是排起長長隊伍，周圍坐滿寶可夢訓練家。
級超夢Y今日登場 擊敗後有機會抓色違
本次活動最大亮點，就是「超級超夢X」及「超級超夢Y」極致超級團體戰。昨（11）日由超級超夢X登場，今（12）日則輪到超級超夢Y，吸引大批玩家聚集在中山站周邊組隊挑戰。
玩家只要擊敗超級超夢Y，就能獲得捕捉超夢的機會，還可能遇到特別背卡、IV100或色違版本。從極致超級團體戰捕捉到的超夢，至少會直接解鎖第1級超級等級，不用花費初始超級進化能量，就能讓超夢進化為超級超夢X或超級超夢Y。
登入就能遇見捷拉奧拉 現場可拿限定紀念品
除了團體戰，今年活動首次免費開放，玩家只要在活動期間登入遊戲，就能取得特殊調查，完成後可遇見幻之寶可夢「捷拉奧拉」，活動期間遇見異色寶可夢的機率也會提高。
現場另設有《Pokémon Pokopia》體驗區及《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位。玩家向工作人員出示遊戲畫面，可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號則能獲得主題明信片，使用遊戲內「What’s Your Favorite?」功能拍照並上傳社群，可領取活動限定貼紙。
除此之外，玩家只要在今日晚間11時59分前，以「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」拍攝照片並上傳社群，標記《Pokémon GO》台灣官方帳號及「＃超夢」，就有機會抽中「Pokémon fit 超夢」毛絨玩具。
超夢造景只到今天 官方提醒仍須注意濕滑
本次活動範圍涵蓋捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園，現場設有大型超夢裝置、超級超夢X及超級超夢Y看板，以及霹靂電球、頑皮雷彈等寶可夢造景。其中，GO Fest 部分限定造景只展出至今日，想拍照留念的玩家必須把握最後機會。
由於活動前一日才受到颱風影響，現場地面仍可能濕滑，官方提醒玩家留意後續風勢與雨勢。玩家移動或參加團體戰時，也應注意階梯、車輛及其他行人，避免顧著低頭操作手機而發生意外。
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受到巴威颱風影響，官方昨日取消心中山線形公園的社群慶典及相關現場活動，不過遊戲內活動照常進行，不少玩家改到台北車站參加「極致超級團體戰」，也讓北車在部分列車停駛的情況下，依然坐滿拿著手機抓寶的訓練家。
相隔一天，台北社群慶典今日恢復舉行，大批玩家紛紛轉往中山站報到。心中山線形公園湧入密集人潮，搶著跟超夢大型造景拍照，活動攤位更是排起長長隊伍，周圍坐滿寶可夢訓練家。
本次活動最大亮點，就是「超級超夢X」及「超級超夢Y」極致超級團體戰。昨（11）日由超級超夢X登場，今（12）日則輪到超級超夢Y，吸引大批玩家聚集在中山站周邊組隊挑戰。
玩家只要擊敗超級超夢Y，就能獲得捕捉超夢的機會，還可能遇到特別背卡、IV100或色違版本。從極致超級團體戰捕捉到的超夢，至少會直接解鎖第1級超級等級，不用花費初始超級進化能量，就能讓超夢進化為超級超夢X或超級超夢Y。
除了團體戰，今年活動首次免費開放，玩家只要在活動期間登入遊戲，就能取得特殊調查，完成後可遇見幻之寶可夢「捷拉奧拉」，活動期間遇見異色寶可夢的機率也會提高。
現場另設有《Pokémon Pokopia》體驗區及《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位。玩家向工作人員出示遊戲畫面，可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號則能獲得主題明信片，使用遊戲內「What’s Your Favorite?」功能拍照並上傳社群，可領取活動限定貼紙。
除此之外，玩家只要在今日晚間11時59分前，以「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」拍攝照片並上傳社群，標記《Pokémon GO》台灣官方帳號及「＃超夢」，就有機會抽中「Pokémon fit 超夢」毛絨玩具。
本次活動範圍涵蓋捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園，現場設有大型超夢裝置、超級超夢X及超級超夢Y看板，以及霹靂電球、頑皮雷彈等寶可夢造景。其中，GO Fest 部分限定造景只展出至今日，想拍照留念的玩家必須把握最後機會。
由於活動前一日才受到颱風影響，現場地面仍可能濕滑，官方提醒玩家留意後續風勢與雨勢。玩家移動或參加團體戰時，也應注意階梯、車輛及其他行人，避免顧著低頭操作手機而發生意外。