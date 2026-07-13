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▲千千說自己被浩子拱出來試吃，結果吃完直接喉嚨過敏。（圖／翻攝自完全娛樂YouTube）

▲周星馳與吳孟達可謂是黃金搭檔，電影彩蛋的空位也被認為是在致敬達叔。（圖／少林足球劇照）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（13）日的娛樂搶先看，劉冠廷昨晚在北影拿下最佳男主角，致詞時他向一名因卵巢癌過世的香港女主持人道謝，原因曝光。千千錄《請世界吃桌》時，居然因過敏被鎖喉，竟是浩子在「衝康」。周星馳執導的最新電影《功夫女足》藏彩蛋，疑似留了空位給老搭檔吳孟達。劉冠廷靠電影《雙囍》昨晚拿下台北電影節最佳男主角獎，他上台致詞忍不住落淚，除了感謝家人、劇組還有老婆孫可芳外，劉冠廷也突然提到一名香港女主持人施可瑩（Lillian）。他事後受訪時提到與施可瑩的淵源，原來《雙囍》在香港的宣傳記者會就是由她主持的，但她上月因卵巢癌過世了，劉冠廷感到錯愕及不捨，因此才決定藉著這個得獎舞台向她致謝，表達哀悼。實境節目《請世界吃桌》播出後討論度節節攀升，班底千千、藍正龍近日上《完全娛樂》暢聊幕後花絮，千千分享在熊本辦桌時，自己被浩子「衝康」（陷害）的故事。她說當時一行人挖到看起來還沒成熟的竹筍，浩子就要年紀最小的她先試吃，看看有沒有問題，結果千千一吃就引發過敏，整個人被鎖喉，讓她開玩笑罵浩子：「其實我們感情都是假的」。周星馳時隔7年推出新作《功夫女足》，由張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演，上映不到3小時中國票房即破億。最令影迷淚目的是，片尾彩蛋中林子聰現身時，身旁刻意留白了一個空位，被解讀是向2021年病逝的昔日黃金拍檔吳孟達致敬。儘管兩人後期關係漸行漸遠，但周星馳的低調弔唁與新片留位，無不顯現雙方的深厚情誼，惹人鼻酸。