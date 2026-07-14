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▲何穎璇是知名美女魔術師，曾和劉謙同台巡演。（圖／何穎璇IG@misshunnyig）

▲阿翰（右）笑說隋棠（左）私下都會幫他按讚，應該是暗戀他。（圖／請世界吃桌YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（14）日的娛樂新聞搶先看，正妹網紅紀卜心證實，手搖飲品牌十盛已經收攤，她坦言不是獲利後退場，營運狀況其實是虧損的。周星馳最新電影《功夫女足》上映後，有人發現香港美女YouTuber何穎璇竟是編劇之一。台灣人氣YouTuber阿翰到節目《請世界吃桌》支援，開玩笑表示要對隋棠不禮貌，雙方私交曝光。由網紅「見習網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，在2024年曾因「乳源標示不清」以及後續的失言風波遭到抵制，分店越來越少，最終面臨所有門市倒閉的情況。紀卜心昨日無預警在社群平台發出長文，親自證實「十盛已在今年五月正式結束營業」，並針對當年的情緒失控與產品爭議，再次向大眾誠摯道歉，也坦言自己沒有賺錢，投注的資金都虧損。周星馳新片《功夫女足》在中國熱映，編劇名單中驚見何穎璇的名字，她正是香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」。12歲迷上魔術的她，不僅是美國著名魔術學校首位華人女畢業生，更曾與劉謙同台巡演。外型亮眼的她早期因拍攝搞笑短片走紅，被封為「高登女神」。如今她跨界圓了16歲的編劇夢，感性發文致謝周星馳給予機會。《請世界吃桌》第2站前往熊本城拍攝辦桌，行前準備時，擔任外場工作的浩子以及千千都擔心日文不好會出包，想不到節目組臨時找來會講日文的網紅阿翰支援，他和千千本就是YTR界的好友，想不到與隋棠也有私交，隋棠自爆是阿翰粉絲，都會偷偷按讚，阿翰則說為了掩飾自己的緊張，接下來會對隋棠「比較不禮貌一點」，讓眾人笑翻。