TWICE與經紀公司JYP娛樂的合約即將到期，成員未來走向引發關注。今（14）日有韓媒獨家報導，子瑜已確定不續約，但JYP表示目前還在討論中，顯然公司內部也面臨極大壓力；粉絲更猜測，TWICE之後有可能走向和BLACKPINK、少女時代一樣的「單飛不解散」路線，只保留團體合約，成員們就能獲得各自的單飛主導權，子瑜或許還有機會推出中文專輯。
TWICE 4年前曾全數續約 打破韓團魔咒
TWICE 9名成員自選秀節目《SIXTEEN》出道，2015年正式成軍，發行韓文專輯，靠著〈What is Love?〉、〈TT〉、〈FANCY〉等熱門歌曲紅遍全球。2022年團體也曾面臨合約到期的抉擇，當時9名成員一致決定與JYP續約，打破許多韓團的7年魔咒，如今又再次面臨續約與否的決斷時刻，是否還能達成全員續約，成了外界關注的焦點。
TWICE走BLACKPINK路線？高機率「單飛不解散」
多數粉絲都認為，TWICE應該會進入像BLACKPINK、少女時代、MAMAMOO一樣的單飛不解散模式，成員們各自與公司解約，僅保留團體合約，這樣大家還是能合體推出專輯、開演唱會，又能各自選擇自己想經營的演藝路線。例如多賢已開始挑戰演戲，日籍成員Momo、Sana、Mina則能更專注經營日本市場。
子瑜不續約會怎樣？單飛有望推出中文專輯
因過去在JYP的體制下，外籍成員的個人音樂作品受到高度限制，即便子瑜先前推出首張個人Solo迷你專輯《abouTZU》，也依然是以韓文為主打。但未來若是子瑜將個人合約簽給台灣的大型唱片公司（如華納台灣、環球唱片），或是成立個人工作室，推出一張量身打造的純中文專輯，將變得完全合情合理且操作空間極大。
子瑜日前在高雄啤酒節的表演上，就獻唱孫燕姿的〈第一天〉，甜美嗓音融化一票粉絲，也證明了子瑜的單飛實力，她若推出華語專輯，不僅能迅速進入台灣市場，更能在中港澳、新馬等地區增加受眾，是非常有利的選擇。
子瑜爸媽已鋪好退路 她還去見蔡依林推手
而子瑜的爸媽目前也已為她的單飛之路做好鋪墊，今年5月就被發現成立了「瑜海娛樂股份有限公司」，營業項目不只包含藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製與音樂發行，還涵蓋流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯及化妝品等內容，幾乎與藝人工作能碰到的領域都有關。
子瑜去年6月返台時，也被網友目擊現身台北信義區富邦美術館，同行的不只有媽媽黃燕玲，還包括華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，以及國際知名舞蹈家許芳宜。陳澤杉是天王天后的推手，過去曾與孫燕姿、蔡依林、林俊傑合作，子瑜若是與他簽約，想必也能在華語樂壇闖出一片天，不用仰賴韓國公司。
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TWICE 9名成員自選秀節目《SIXTEEN》出道，2015年正式成軍，發行韓文專輯，靠著〈What is Love?〉、〈TT〉、〈FANCY〉等熱門歌曲紅遍全球。2022年團體也曾面臨合約到期的抉擇，當時9名成員一致決定與JYP續約，打破許多韓團的7年魔咒，如今又再次面臨續約與否的決斷時刻，是否還能達成全員續約，成了外界關注的焦點。
TWICE走BLACKPINK路線？高機率「單飛不解散」
多數粉絲都認為，TWICE應該會進入像BLACKPINK、少女時代、MAMAMOO一樣的單飛不解散模式，成員們各自與公司解約，僅保留團體合約，這樣大家還是能合體推出專輯、開演唱會，又能各自選擇自己想經營的演藝路線。例如多賢已開始挑戰演戲，日籍成員Momo、Sana、Mina則能更專注經營日本市場。
因過去在JYP的體制下，外籍成員的個人音樂作品受到高度限制，即便子瑜先前推出首張個人Solo迷你專輯《abouTZU》，也依然是以韓文為主打。但未來若是子瑜將個人合約簽給台灣的大型唱片公司（如華納台灣、環球唱片），或是成立個人工作室，推出一張量身打造的純中文專輯，將變得完全合情合理且操作空間極大。
子瑜日前在高雄啤酒節的表演上，就獻唱孫燕姿的〈第一天〉，甜美嗓音融化一票粉絲，也證明了子瑜的單飛實力，她若推出華語專輯，不僅能迅速進入台灣市場，更能在中港澳、新馬等地區增加受眾，是非常有利的選擇。
子瑜爸媽已鋪好退路 她還去見蔡依林推手
而子瑜的爸媽目前也已為她的單飛之路做好鋪墊，今年5月就被發現成立了「瑜海娛樂股份有限公司」，營業項目不只包含藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製與音樂發行，還涵蓋流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯及化妝品等內容，幾乎與藝人工作能碰到的領域都有關。
子瑜去年6月返台時，也被網友目擊現身台北信義區富邦美術館，同行的不只有媽媽黃燕玲，還包括華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，以及國際知名舞蹈家許芳宜。陳澤杉是天王天后的推手，過去曾與孫燕姿、蔡依林、林俊傑合作，子瑜若是與他簽約，想必也能在華語樂壇闖出一片天，不用仰賴韓國公司。