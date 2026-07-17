行政院16日拍板「青安3.0」（全稱「青年安心成家購屋優惠貸款」）房貸新制，將自2026年8月1日起實施3年。新制延續1.775%低利與最長40年年限、5年寬限期，更首度大幅拉高婚育家庭額度上限，最高1500萬元。然而，新版同步緊縮資格，祭出年齡、所得與房屋總價三大防線。購屋族申貸前務必做好房貸試算，一旦踩到滿50歲、年收超標等「4大狀況」將直接貸不了，自住首購必看！
📌 新青安 3.0 重點摘要
貸款額度大加碼： 一般首購維持 1,000 萬，新婚 2 年內家庭調高至 1,200 萬，育有未成年子女最高可貸 1,500 萬元。
首設防弊三門檻： 申貸人須未滿 50 歲、個人年所得 200 萬以下，且全面控管各縣市房屋總價天花板。
利息補貼採3+3： 前 3 年維持 1.775% 低利，第 4 年起補貼利息逐年減少半碼，引導房市緩步回歸市場機制。
🟡 政策演進！新青安改名青安3.0由來
許多無殼首購族好奇，過去大家習慣叫「新青安」，怎麼這次改稱為「青安3.0」？
財政部指出，政府自民國 99 年 12 月起推動「青年安心成家購屋優惠貸款」（簡稱青安貸款 1.0）；隨後於 112 年 8 月推出大改版的「青安貸款 2.0」（即大眾熟知的新青安）。由於 2.0 方案即將於 2026 年 7 月底屆滿，為了配合「臺灣人口對策新戰略」並汲取過往兩代政策經驗，政府決定於 8 月 1 日正式實施優化升級版的「青安貸款 3.0」政策（簡稱青安3.0），朝精準補貼、防杜投機方向前進。
🟡 踩雷注意！新青安3.0有4狀況貸不了
為了防杜投機客、人頭戶或中高齡者搭政策便車，青安 3.0 揮起防弊大棒，只要符合以下任一「狀況」，將直接被排除在補貼名單之外：
申貸時年滿 50 歲： 新制首度限制借款人年齡須「未滿 50 歲」。此外，增訂「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過 80 的規範，意即 49 歲自住客最長只能貸款 31 年，無法貸滿 40 年。
個人年所得超過 200 萬元： 借款人「本人」年所得總額若超標即不符資格。改採個人認定是為了避免夫妻合併計算產生婚姻懲罰效果。
房屋鑑價或總價爆表： 首度依據各縣市房價結構設立總價天花板，買太貴的房子一律不予承貸。
曾申貸過、一生限貸 1 次： 嚴格限制每人一生僅能使用一次青安優惠，且新貸戶皆須簽署自住切結書，若貸後經跨部會勾稽查獲轉租、非自住等違規，將全面追回溢領的補貼利息。
🟡 婚育加碼！新婚育兒額度與嚴格限制
在「快樂婚育」面向中，新青安 3.0 大手筆拉高房貸額度，希望能實質支持婚育家庭的居住空間需求：
新婚家庭： 限制為「申請日前 2 年內結婚」的家庭，最高放寬至 1,200 萬元。
育兒家庭： 限制為「育有未成年子女」的家庭，最高額度一舉拉高至 1,500 萬元。
一般首購對象： 若不具備上述婚育條件（如單身、或結婚超過 2 年且無子女的頂客族），最高額度則維持 1,000 萬元。
然而，即使是婚育家庭想拿高額度，也必須同時受到年齡未滿 50 歲、個人年所得 200 萬元以下，以及區域房屋總價的硬性限制。
🟡 房貸試算！最新3+3補貼究竟省多少？
百萬首購族最關心的房貸利率，青安 3.0 的利息補貼採取全新「3+3」模式，讓補貼期總計拉長至 6 年：
前 3 年： 沿襲現行補貼 2 碼機制，房貸利率維持在 1.775% 的市場最低標。
後 3 年（第 4 至 6 年）： 3 年期滿後的次日起「每年」補貼將減少半碼（0.125%），採取 6 年緩步回歸市場利率的模式。
根據財政部官方試算，透過 6 年利息補貼，民眾預期可節省之利息支出為：
一般青安貸款（1,000萬）： 6 年共可節省 22萬5,000元。
新婚家庭貸款（1,200萬）： 6 年共可節省 27萬元。
育兒家庭貸款（1,500萬）： 6 年共可節省 33萬7,500元。
此外，購屋族在進行房貸試算時，必須特別注意計息方式的重大變革。新青安 3.0 確定「只剩一段式機動利率」，由於過去逾 9 成貸戶都選一段式機動利率，3.0 已正式刪除二段式機動利率與混合式固定利率兩種計息方式。換言之，想鎖定前期固定利率的人，這條路已經沒有了，未來試算財務規劃時，務必將中長期的利率變動風險一併納入考量。
🟡 新舊大對比！官方完整對照圖卡一眼看
為了方便購屋族一目了然，以下提供財政部官方發布之青安 2.0 與 3.0 完整對照圖卡。新制除了將新婚與育兒額度往上拉高外，包含申辦年齡、個人年所得、區域房屋總價限制（台北3500萬/新北新竹2500萬/其餘2000萬）皆全面緊縮，利息補貼也改為 6 年漸進式退場，購屋人在看房前務必先對照自身條件是否符合。
🟡 專家開評！精準補貼自住還是限制成家
針對此項重大變革，房產界專家解讀不一。永慶房屋研展中心副理陳金萍與住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，青安 3.0 透過所得、年齡、房價限制等多重防線，體現政府支持首購已轉向「精準補貼、防杜資源錯置」的思維，能有效封堵人頭戶，引導房市回歸健康基本面。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則妙喻新政是「棍子與紅蘿蔔齊下」，雖加碼婚育，但也全面設防，不過提醒首購族優惠退場後進入本息攤還期，還款壓力將大增，須審慎衡諸家庭收支。
然而，房市趨勢專家李同榮則批評，一刀切排除 50 歲以上的規定混淆了青年與首購本質，嚴重錯殺了因創業或照顧家庭而延後購屋的高齡自住客，死板的總價天花板亦缺乏區域靈活性，這項治標不治本的貸款限制，非但解決不了高房價，反而讓安心成家變相淪為「限制成家」。
🟡 申貸前必看！青安3.0三大QA
Q1：已經申請青安 2.0 但尚未撥款，符合婚育資格可以改申請 3.0 嗎？
可以。 財政部特別保留了轉換機制，只要符合新婚 2 年內或配偶、本人孕有胎兒等資格，在銀行尚未撥貸前，可提供戶籍謄本、媽媽手冊等證明向銀行撤案，並重新申請適用青安 3.0 以爭取高額度。但要注意，重新申請就必須符合 3.0 的所得、年齡、總價等全部新門檻，且須重新接受銀行嚴格徵審。
Q2：青安 3.0 的「3+3」利息補貼，原青安 2.0 的舊貸戶也適用嗎？
適用。 財政部表示，青安貸款 2.0 和 3.0 的貸款戶，均得享有滿 3 年的利息補貼機制（利率 1.775%）。舊貸戶同樣適用在 3 年期滿後的次日起，採取「每年補貼減少半碼」的 3+3 緩衝退場機制，不會有一夕暴漲的利息衝擊。
Q3：如果我今年 49 歲，還能申請青安 3.0 並貸滿 40 年年限嗎？
沒辦法。 雖然 49 歲符合「未滿 50 歲」的基本門檻，但新制同步規範「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過 80。因此，49 歲的申請人，其核貸年限最高只能給予 31 年（80 - 49 = 31），無法貸滿 40 年年限。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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貸款額度大加碼： 一般首購維持 1,000 萬，新婚 2 年內家庭調高至 1,200 萬，育有未成年子女最高可貸 1,500 萬元。
首設防弊三門檻： 申貸人須未滿 50 歲、個人年所得 200 萬以下，且全面控管各縣市房屋總價天花板。
利息補貼採3+3： 前 3 年維持 1.775% 低利，第 4 年起補貼利息逐年減少半碼，引導房市緩步回歸市場機制。
🟡 政策演進！新青安改名青安3.0由來
許多無殼首購族好奇，過去大家習慣叫「新青安」，怎麼這次改稱為「青安3.0」？
財政部指出，政府自民國 99 年 12 月起推動「青年安心成家購屋優惠貸款」（簡稱青安貸款 1.0）；隨後於 112 年 8 月推出大改版的「青安貸款 2.0」（即大眾熟知的新青安）。由於 2.0 方案即將於 2026 年 7 月底屆滿，為了配合「臺灣人口對策新戰略」並汲取過往兩代政策經驗，政府決定於 8 月 1 日正式實施優化升級版的「青安貸款 3.0」政策（簡稱青安3.0），朝精準補貼、防杜投機方向前進。
為了防杜投機客、人頭戶或中高齡者搭政策便車，青安 3.0 揮起防弊大棒，只要符合以下任一「狀況」，將直接被排除在補貼名單之外：
申貸時年滿 50 歲： 新制首度限制借款人年齡須「未滿 50 歲」。此外，增訂「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過 80 的規範，意即 49 歲自住客最長只能貸款 31 年，無法貸滿 40 年。
個人年所得超過 200 萬元： 借款人「本人」年所得總額若超標即不符資格。改採個人認定是為了避免夫妻合併計算產生婚姻懲罰效果。
房屋鑑價或總價爆表： 首度依據各縣市房價結構設立總價天花板，買太貴的房子一律不予承貸。
曾申貸過、一生限貸 1 次： 嚴格限制每人一生僅能使用一次青安優惠，且新貸戶皆須簽署自住切結書，若貸後經跨部會勾稽查獲轉租、非自住等違規，將全面追回溢領的補貼利息。
在「快樂婚育」面向中，新青安 3.0 大手筆拉高房貸額度，希望能實質支持婚育家庭的居住空間需求：
新婚家庭： 限制為「申請日前 2 年內結婚」的家庭，最高放寬至 1,200 萬元。
育兒家庭： 限制為「育有未成年子女」的家庭，最高額度一舉拉高至 1,500 萬元。
一般首購對象： 若不具備上述婚育條件（如單身、或結婚超過 2 年且無子女的頂客族），最高額度則維持 1,000 萬元。
然而，即使是婚育家庭想拿高額度，也必須同時受到年齡未滿 50 歲、個人年所得 200 萬元以下，以及區域房屋總價的硬性限制。
百萬首購族最關心的房貸利率，青安 3.0 的利息補貼採取全新「3+3」模式，讓補貼期總計拉長至 6 年：
前 3 年： 沿襲現行補貼 2 碼機制，房貸利率維持在 1.775% 的市場最低標。
後 3 年（第 4 至 6 年）： 3 年期滿後的次日起「每年」補貼將減少半碼（0.125%），採取 6 年緩步回歸市場利率的模式。
根據財政部官方試算，透過 6 年利息補貼，民眾預期可節省之利息支出為：
一般青安貸款（1,000萬）： 6 年共可節省 22萬5,000元。
新婚家庭貸款（1,200萬）： 6 年共可節省 27萬元。
育兒家庭貸款（1,500萬）： 6 年共可節省 33萬7,500元。
此外，購屋族在進行房貸試算時，必須特別注意計息方式的重大變革。新青安 3.0 確定「只剩一段式機動利率」，由於過去逾 9 成貸戶都選一段式機動利率，3.0 已正式刪除二段式機動利率與混合式固定利率兩種計息方式。換言之，想鎖定前期固定利率的人，這條路已經沒有了，未來試算財務規劃時，務必將中長期的利率變動風險一併納入考量。
為了方便購屋族一目了然，以下提供財政部官方發布之青安 2.0 與 3.0 完整對照圖卡。新制除了將新婚與育兒額度往上拉高外，包含申辦年齡、個人年所得、區域房屋總價限制（台北3500萬/新北新竹2500萬/其餘2000萬）皆全面緊縮，利息補貼也改為 6 年漸進式退場，購屋人在看房前務必先對照自身條件是否符合。
針對此項重大變革，房產界專家解讀不一。永慶房屋研展中心副理陳金萍與住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，青安 3.0 透過所得、年齡、房價限制等多重防線，體現政府支持首購已轉向「精準補貼、防杜資源錯置」的思維，能有效封堵人頭戶，引導房市回歸健康基本面。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則妙喻新政是「棍子與紅蘿蔔齊下」，雖加碼婚育，但也全面設防，不過提醒首購族優惠退場後進入本息攤還期，還款壓力將大增，須審慎衡諸家庭收支。
然而，房市趨勢專家李同榮則批評，一刀切排除 50 歲以上的規定混淆了青年與首購本質，嚴重錯殺了因創業或照顧家庭而延後購屋的高齡自住客，死板的總價天花板亦缺乏區域靈活性，這項治標不治本的貸款限制，非但解決不了高房價，反而讓安心成家變相淪為「限制成家」。
🟡 申貸前必看！青安3.0三大QA
Q1：已經申請青安 2.0 但尚未撥款，符合婚育資格可以改申請 3.0 嗎？
可以。 財政部特別保留了轉換機制，只要符合新婚 2 年內或配偶、本人孕有胎兒等資格，在銀行尚未撥貸前，可提供戶籍謄本、媽媽手冊等證明向銀行撤案，並重新申請適用青安 3.0 以爭取高額度。但要注意，重新申請就必須符合 3.0 的所得、年齡、總價等全部新門檻，且須重新接受銀行嚴格徵審。
Q2：青安 3.0 的「3+3」利息補貼，原青安 2.0 的舊貸戶也適用嗎？
適用。 財政部表示，青安貸款 2.0 和 3.0 的貸款戶，均得享有滿 3 年的利息補貼機制（利率 1.775%）。舊貸戶同樣適用在 3 年期滿後的次日起，採取「每年補貼減少半碼」的 3+3 緩衝退場機制，不會有一夕暴漲的利息衝擊。
Q3：如果我今年 49 歲，還能申請青安 3.0 並貸滿 40 年年限嗎？
沒辦法。 雖然 49 歲符合「未滿 50 歲」的基本門檻，但新制同步規範「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過 80。因此，49 歲的申請人，其核貸年限最高只能給予 31 年（80 - 49 = 31），無法貸滿 40 年年限。
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