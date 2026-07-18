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▲張凌赫《這一秒過火》定檔！搭檔王楚然演叔嫂禁忌戀 7/19在雙平台開播（圖／微博＠這一秒過火官微）

▲熊天平是唱紅〈愛情多瑙河〉、〈火柴天堂〉、〈雪候鳥〉的資深歌手，目前已暫別螢光幕。（圖／翻攝自熊天平微博）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（18）日的娛樂新聞搶先看，中國人氣男星張凌赫的新劇《這一秒過火》宣布定檔，7月19日起，將在愛奇藝、騰訊平台開播。蔡阿嘎與老婆二伯近日因抄襲爭議鬧得沸沸揚揚，「二伯」這個綽號的由來也再度引起討論，原來與諧音梗有關。昨晚有網友表示在自己的二手包中挖出一張全家福照片，男主角竟是唱紅〈火柴天堂〉的歌手熊天平。蔡阿嘎2016年與二伯結婚後，夫妻倆經常一起拍片，二伯也因此成了網紅，但她明明是女孩子為何會被取「二伯」這個綽號，讓許多不熟他們的網友不解。原來，二伯是源自她的本名李佩潔，取前面兩個字「李佩」念起來像是「二伯」的台語發音，這才有了這個綽號，蔡阿嘎更曾驕傲地說：「我想的！」中國男星張凌赫的新劇《這一秒過火》宣布定檔，將在7月19日也就是明日開播，播出平台為愛奇藝、騰訊視頻，預計中午12點整上線，讓觀眾相當期待。該劇女主角為甜美女星王楚然，兩人顏值相當般配，而故事背景設定在民國年間，張凌赫將飾演王楚然老公的弟弟，這段「叔嫂禁忌戀」看點十足，勢必又將掀起新一波追劇潮。一名網友表示自己買了一只二手的公事包，竟意外在包包的夾層中，找到一張拍攝於1994年的全家福合照，照片背面還有留言，稱這張照片是留給「熊威」的紀念。而熊威其實就是大咖歌手熊天平的本名，照片中的男子也與他本人非常相似，是他與妻兒和父母的6人合照，相當有紀念意義。網友們現在正努力與他取得聯繫，希望全家福能物歸原主。