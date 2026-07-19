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▲羅正透露因出道時沒看清楚公司合約，出道近10年僅存2萬。（圖／翻攝自微博）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（19）日的娛樂新聞搶先看，韓籍啦啦隊女神李多慧昨日突曬在台中高鐵站熱舞影片，穿低胸背心辣露0贅肉小蠻腰，不到1天狂吸7萬人朝聖；中國男星羅正近日受訪透露出道10年長期背債，帳戶餘額還僅剩4800元人民幣（約台幣2.3萬元），他也親揭前公司合約內幕；中華職棒明星賽在18、19日於台北大巨蛋舉行，不料樂天女孩穆又甯突於昨日緊急告假，淚崩揭乾媽因腦溢血病危，醫生建議放棄手術。韓籍啦啦隊女神李多慧在昨日曬出於台中高鐵站的熱舞影片，只見她身穿米色低胸背心、搭配牛仔褲，不僅秀出性感事業線，就連0贅肉小蠻腰也全都露，擺出各種表情的性感熱舞，短短21秒的影片，在1天內就狂吸7萬粉絲朝聖按讚。中國男星羅正於2018年參加《偶像練習生》打開知名度，近年又因主演《完美的他》、《撲通撲通喜歡你》等劇擄獲大批粉絲。不料出道近10年的他，竟在近日受訪時透露，銀行存款僅有4800元人民幣（約台幣2.3萬元），他也親揭前經紀公司的合約黑幕，表示第一年金流有超過200、300萬元人民幣（約台幣1000、1500萬元），但到手的分紅僅有2萬元人民幣（約台幣10萬元），直呼是越賺越窮，自嘲：「還不如當保安。」要求解約還被求償高達5000萬元人民幣（約台幣2億5000萬元）違約金，讓外界都超傻眼。中華職棒明星賽在18、19日於台北大巨蛋舉行，不料樂天女孩穆又甯突然於昨日緊急宣布請假消息，將由凱伊代班。她淚崩表示乾媽睡覺突然腦溢血，因狀況不佳，醫生建議放棄手術，這兩天就會由醫生評估拔管，並公開牽著乾媽手的黑白照，讓粉絲都感到非常心疼。