皮克敏粉絲錢包即將再次不保，日本遊戲廠商TAITO宣布，人氣景品「皮克敏 搖擺公仔」將於7月18日起在日本遊樂設施再度登場，共推出紅皮克敏、藍皮克敏、黃皮克敏及冰皮克敏4種款式，近期有規劃前往日本旅遊的玩家，不妨留意當地遊樂場及夾娃娃機台。
紅、藍、黃、冰皮克敏集合 輕輕觸碰左右搖擺
「皮克敏 搖擺公仔」最早於2024年7月推出，本次再度登場的陣容維持4款設計，包括系列經典的紅皮克敏、藍皮克敏與黃皮克敏，以及在《皮克敏4》中登場的冰皮克敏，角色皆以頭頂長出葉子的造型呈現。每款公仔高度約7公分，底部搭配仿造泥土地面的專屬台座，內部採用類似不倒翁的重心設計，只要用手輕輕觸碰，皮克敏就會左右搖晃，重現遊戲中小生物搖搖擺擺、充滿活力的模樣。
除了單獨擺放，也能將4款排成一列，打造一支隊伍，放在辦公桌、書桌或展示櫃上都相當療癒。需要注意的是，TAITO官方公告僅表示商品在日本遊樂設施登場，目前並未公布台灣上架、代理或設置機台資訊。
任天堂參展2026漫博 《皮克敏4》現場開放試玩
台灣玩家雖然暫時無法在台灣取得搖擺公仔，但仍能在2026年漫畫博覽會接觸《皮克敏》系列。任天堂將於7月23日至27日進駐台北世貿一館A132攤位，現場開放《皮克敏4》、《Pokémon Pokopia》及《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等作品試玩。
展區也將設置「皮克敏」主題拍照區及《Pikmin Bloom》AR拍照區，《Pikmin Bloom》玩家還可在活動期間取得會場限定的特殊地點金色花苗；現場每日另有皮卡丘見面會，喜歡任天堂作品的玩家可把握機會前往體驗。
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「皮克敏 搖擺公仔」最早於2024年7月推出，本次再度登場的陣容維持4款設計，包括系列經典的紅皮克敏、藍皮克敏與黃皮克敏，以及在《皮克敏4》中登場的冰皮克敏，角色皆以頭頂長出葉子的造型呈現。每款公仔高度約7公分，底部搭配仿造泥土地面的專屬台座，內部採用類似不倒翁的重心設計，只要用手輕輕觸碰，皮克敏就會左右搖晃，重現遊戲中小生物搖搖擺擺、充滿活力的模樣。
除了單獨擺放，也能將4款排成一列，打造一支隊伍，放在辦公桌、書桌或展示櫃上都相當療癒。需要注意的是，TAITO官方公告僅表示商品在日本遊樂設施登場，目前並未公布台灣上架、代理或設置機台資訊。
台灣玩家雖然暫時無法在台灣取得搖擺公仔，但仍能在2026年漫畫博覽會接觸《皮克敏》系列。任天堂將於7月23日至27日進駐台北世貿一館A132攤位，現場開放《皮克敏4》、《Pokémon Pokopia》及《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等作品試玩。
展區也將設置「皮克敏」主題拍照區及《Pikmin Bloom》AR拍照區，《Pikmin Bloom》玩家還可在活動期間取得會場限定的特殊地點金色花苗；現場每日另有皮卡丘見面會，喜歡任天堂作品的玩家可把握機會前往體驗。