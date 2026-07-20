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▲廖思惟曬運動照。（圖／翻攝自小紅書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（20）日的娛樂新聞搶先看，2026世界盃足球賽最後由西班牙獲得冠軍，中場秀夏奇拉、小賈斯汀和BTS帶來熱血表演；蔡阿嘎老婆二伯的品牌HAHABABY抄襲爭議燒不停，還爆發案外案；廖思惟受媽媽影響，加入健身行列曬運動美照2026世界盃足球賽20日迎來最終決戰，由西班牙與阿根廷爭奪冠軍獎盃。FIFA今年首度在世界盃決賽安排中場秀，瑪丹娜乘著越野車出場，接著是BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉，現場演唱穩到像「吃了CD」，尤其50歲的夏奇拉電臀超猛。蔡阿嘎妻子「二伯」的品牌HAHABABY陷入抄襲風波，其中日本品牌SOU・SOU更被點名是品牌受害者之一，為此官方回應他們已經關注HAHABABY長達4年。事件延燒之際，有網友發文詢問，認為SOU・SOU和芬蘭品牌Marimekko相似，不過了解品牌歷史的粉絲馬上出面回應，表示這兩個品牌都是出自於同一設計師脇阪克二手中，不存在仿冒問題。孫芸芸26歲愛女廖思惟（Trinity）近日在小紅書曬出一系列運動照片，透露看到媽媽運動自己也開始健身，只見她穿著灰色針織衫，拿著一杯奶昔自拍，氣色非常好，文章一PO出也引來廣大迴響。