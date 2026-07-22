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「0到3小時睡眠成常態」 休假終於睡滿5小時

網友反應兩極 在野黨：休息也是工作的一部分

作家批「快回家睡飽」 健康與執政能力再成焦點

日本首相高市早苗近日自曝，自就任以來每天睡眠時間僅有0至3小時，直到20日適逢日本國定假日「海之日」，才終於睡滿5小時，還處理了洗衣、燙衣等家務。不過，這番原本想分享首相日常的發文卻在日本引發熱議，不僅網友反應兩極，在野黨更憂心，長期睡眠不足恐影響國家領導人的判斷力與危機處理能力。根據《產經新聞》等媒體報導，高市早苗20日晚間在社群平台X（舊稱推特）發文表示，7月以來幾乎每個週末都待在首相官邸，從清晨工作到深夜，反覆研讀《骨太方針》、《日本成長戰略》及《地域未來戰略》等重要政策文件，並檢視執政聯盟修正後的內容，投入大量心力為2027年度預算及中長期經濟政策做準備。她也透露，直到上週末仍忙著閱讀國會答詢資料、批閱文件及處理堆積如山的公文；剛過去的三連休期間，更一路工作到20日凌晨，除了重新確認即將送交內閣會議決定的三份重要文件外，還處理了累積數千封電子郵件。高市在貼文中描述自己的日常生活，表示平日返回公邸後，還得自己清掃浴室、洗澡、吃晚餐、洗碗、洗衣及簡單打掃，之後又繼續閱讀從首相官邸帶回的公文及國會答詢資料，經常一路工作到天亮。她坦言，自從就任首相以來，「每天睡0到3小時已成為常態」。高市表示，海之日難得能有屬於自己的休息時間，不僅終於睡了5個小時，下午還一口氣完成堆積已久的家務，包括燙好大量手帕及內搭衣物，以及縫補裙襬、加固外套鬆脫的鈕扣。她還笑稱，自己最不擅長燙衣服，因此一直拖延，導致一度幾乎沒有可搭配西裝的內搭衣，如今終於整理完成，「接下來直到國會會期結束都不用擔心了，明天開始又能繼續努力。」高市的貼文迅速引發日本網友熱議。雖有部分支持者留言替她加油、感謝她為國家付出，但更多人質疑，睡眠不足不應被視為值得宣揚的事情，紛紛留言表示「這不是什麼美談」、「令人懷疑時間管理方式」、「長期睡眠不足反而會降低工作效率」。國民民主黨代表玉木雄一郎21日在記者會表示，高市確實是一位非常努力的人，但也強調「休息也是工作的一部分」，認為幕僚團隊應提供更多支援，讓首相能將精力集中在真正重要的決策上。中道改革聯合眾議員國重徹則發文指出，若長期處於睡眠不足狀態，判斷能力可能下降到如同酒醉一般，恐對國家危機管理造成風險。曾在2011年東日本大震災期間擔任內閣官房長官的立憲民主黨前代表枝野幸男也表示，看到首相以這樣的身體狀況處理外交等重大國政，「令人感到擔憂」。除了政壇人士外，文化界也加入討論。曾獲芥川賞的作家平野啓一郎在X發文批評，高市未能有效改善民眾生活，卻在支持率下滑之際強調自己睡眠不足，直言「真是沒救了，請趕快下台，在家好好睡到飽」，貼文獲得逾1.8萬人按讚，引發不少網友共鳴。事實上，高市睡眠問題並非首次受到關注。她去年11月就曾透露，自己每天睡眠時間約2至4小時，如今再度表示就任首相後已縮短至0至3小時，也讓外界再次討論，日本首相長期高工時與睡眠不足，是否可能影響健康、決策品質及政府運作效率。