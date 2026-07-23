泰國警方近日破獲一起有關中國金主跨國洗錢、炒房，金額高達13億泰銖，折合新台幣約12.4億的案件，幕後主嫌仍在逃，泰國當局全力追緝中。
根據《曼谷郵報》報導，這起案件之所以會被爆出，源於曼谷某高級社區住戶的集體投訴，當地居民向警方抱怨，隔壁入住的中國籍租客日常行為不檢，頻繁發出噪音擾鄰。
接獲檢舉後，泰國中央調查局（CIB）與經濟犯罪打擊部門（ECD）展開大規模突擊行動，搜查了位於曼谷Pattanakan和Krungthep Kreetha等精華地段的數十處可疑地點，進而揭發了背後龐大的非法地產操作。
招募泰國母女當人頭！設立33家空殼公司買豪宅
當地警方調查指出，該犯罪集團的幕後主腦為是1名叫Hao Deng的中國籍男子（目前在逃），他招募了一對泰國母女當人頭，讓她們擔任33家空殼公司的股東與董事。由於泰國法律規定，外國人不得直接購買、持有帶有土地的獨立住宅或別墅，為了規避法律限制，所以採取這種手段。
報導提到，該犯罪集團利用泰國人頭掛名多數股權，偽裝成合法的泰國在地公司，接著又用這30多家空殼企業、砸了13億泰銖，在曼谷多個高級地段，買下33棟豪華獨立別墅，得手後又轉賣給中國仲介，或直接出租給中國籍租客。
在這次突擊行動中，泰國警方已扣押該批涉案的豪宅資產，並在現場查獲15本護照、24套可疑的公司營運文件、6個公司印章，相關涉案人頭已面臨法律調查，正在全力追查逃亡中的Hao Deng以及其他潛在共犯，未來不排除會擴大盤查曼谷其他高級住宅區，看看是否存在類似的非法行為。
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接獲檢舉後，泰國中央調查局（CIB）與經濟犯罪打擊部門（ECD）展開大規模突擊行動，搜查了位於曼谷Pattanakan和Krungthep Kreetha等精華地段的數十處可疑地點，進而揭發了背後龐大的非法地產操作。
招募泰國母女當人頭！設立33家空殼公司買豪宅
當地警方調查指出，該犯罪集團的幕後主腦為是1名叫Hao Deng的中國籍男子（目前在逃），他招募了一對泰國母女當人頭，讓她們擔任33家空殼公司的股東與董事。由於泰國法律規定，外國人不得直接購買、持有帶有土地的獨立住宅或別墅，為了規避法律限制，所以採取這種手段。
報導提到，該犯罪集團利用泰國人頭掛名多數股權，偽裝成合法的泰國在地公司，接著又用這30多家空殼企業、砸了13億泰銖，在曼谷多個高級地段，買下33棟豪華獨立別墅，得手後又轉賣給中國仲介，或直接出租給中國籍租客。
在這次突擊行動中，泰國警方已扣押該批涉案的豪宅資產，並在現場查獲15本護照、24套可疑的公司營運文件、6個公司印章，相關涉案人頭已面臨法律調查，正在全力追查逃亡中的Hao Deng以及其他潛在共犯，未來不排除會擴大盤查曼谷其他高級住宅區，看看是否存在類似的非法行為。