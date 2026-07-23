2026漫畫博覽會今（23）日在台北世貿一館登場，各大攤位一開場就湧入大批動漫迷，其中代理商「木棉花」更是許多粉絲的首要戰場，本屆木棉花推出多項漫博首賣新品、6款限定福袋等，其中《家庭教師 HITMAN REBORN!》「彭哥列大空戒」在開展不到30分鐘就宣告完售，官方緊急公告今日不再補貨，將於明（24）日起每日限量販售。除此之外，今年福袋與一般商品採分開排隊購買，只想搶福袋的粉絲別傻傻排錯隊。
《家庭教師》大空戒開場30分鐘秒殺 明日起限量補貨
木棉花今年推出多款漫博首賣商品，其中討論度最高的就是《家庭教師HITMAN REBORN!》「彭哥列大空戒」售價550元，以作品中經典的大空戒為設計，採金屬材質打造，可當戒指或項鍊配戴。
今天開展約30分鐘便全數秒殺，木棉花公告表示「7月23日當日貨量已售完、不再補貨，將於7月24日起每日限量販售，每人限購1個，展期內皆採每日限量方式供應，售完為止。」在場工作人員也提醒，總貨量有限，若有打算添購，建議提早到現場。
福袋、一般商品不同隊伍 別排錯浪費時間
除了漫博限定商品外，木棉花今年推出6款限定福袋同樣吸引大批粉絲搶購，但現場不少民眾誤以為福袋要跟一般商品一起排隊，結果花了大把時間排錯隊，其實福袋有額外的櫃檯，幾乎不用排隊，拿了就可以走。
木棉花提醒，今年福袋與一般商品「分開販售、分開結帳」，兩者排隊動線不同。若只購買福袋，可直接前往福袋隊伍。若要購買壓克力立牌、吊飾、徽章等新品，再排一般商品隊伍，目前一般商品隊伍已經排到一旁星巴克外擠滿人潮，建議民眾進場後先確認動線，才不會花大把時間排隊，最後才發現排錯。
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木棉花今年推出多款漫博首賣商品，其中討論度最高的就是《家庭教師HITMAN REBORN!》「彭哥列大空戒」售價550元，以作品中經典的大空戒為設計，採金屬材質打造，可當戒指或項鍊配戴。
今天開展約30分鐘便全數秒殺，木棉花公告表示「7月23日當日貨量已售完、不再補貨，將於7月24日起每日限量販售，每人限購1個，展期內皆採每日限量方式供應，售完為止。」在場工作人員也提醒，總貨量有限，若有打算添購，建議提早到現場。
除了漫博限定商品外，木棉花今年推出6款限定福袋同樣吸引大批粉絲搶購，但現場不少民眾誤以為福袋要跟一般商品一起排隊，結果花了大把時間排錯隊，其實福袋有額外的櫃檯，幾乎不用排隊，拿了就可以走。
木棉花提醒，今年福袋與一般商品「分開販售、分開結帳」，兩者排隊動線不同。若只購買福袋，可直接前往福袋隊伍。若要購買壓克力立牌、吊飾、徽章等新品，再排一般商品隊伍，目前一般商品隊伍已經排到一旁星巴克外擠滿人潮，建議民眾進場後先確認動線，才不會花大把時間排隊，最後才發現排錯。