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服飾互抄是常態？業者揭差別：吸收流行資訊⮕借鏡改良⮕打造客群可負擔商品

HAHABABY借鏡範圍大超過 社會觀感不佳

▲HAHABABY發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

HAHABABY近日深陷設計爭議，不只遭日本品牌公開指控，還有，引爆上千人連署抵制，話題延燒多日，對外致歉，卻未直接承認抄襲，也未點名任何品牌，又引發另外的討論。究竟服飾業是否真的存在「抄襲」的產業文化？《NOWNEWS今日新聞》實際訪問成衣業者，還原服飾產業的設計流程，而「取決你的客群」、「流行元素會互相借鏡」、「改良到形成品牌特色」三大面向公開服飾業的設計生態，也解析為何HAHABABY此次會掀起如此大的風暴。HAHABABY連日爆出抄襲爭議，有網友架設「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，整理出46件商品涉嫌撞款、涉及SOU・SOU等32個日韓品牌；雖然HAHABABY今天發聲明道歉，但隻字沒有承認抄襲，僅表示「過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄」，並以「曾引起討論的商品」代稱，處理方式為「陸續會下架」。HAHABABY爭議爆發後，出現不少「服飾業本來就是互相抄」的說法，不過成衣業者認為，這樣的說法過於簡化，業界確實存在大量市場觀察與流行研究，但真正的重點在於「重新消化、改良、做出自己的產品」，而不是直接複製他人的設計，兩者之間仍有明顯差別。成衣業者表示，服飾品牌不論規模大小，設計師平時都會到市面上逛街、觀察流行趨勢，甚至研究哪些版型、顏色、材質目前最受消費者歡迎，再把這些市場資訊帶回公司討論。他舉例U牌平價連鎖服飾店有養一群設計師，也會持續蒐集全球流行資訊，再依照品牌定位重新設計，例如調整剪裁、袖口、布料、版型等細節，最後變成符合自家品牌風格的商品，這其實也是服飾產業相當普遍的工作流程。他進一步指出，服飾設計從來不是完全「脫離市場」憑空創作，而是必須先理解品牌客群，如果品牌鎖定的是學生族群，一件衣服只能賣399元，就必須選擇符合成本的布料與製作方式；如果品牌定位較高端，自然能使用更高級的材質與工法。設計除了創意之外，更要兼顧流行、市場需求與消費能力，因此品牌會大量吸收外部資訊，再依據自己的定位進行調整，你要賺錢，就是符合大眾口味；你要推廣設計理念，就可能選擇較有實驗性、未必人人都能接受的作品，先讓消費者看見品牌想傳達的概念，最終能否轉化成銷量，則是品牌必須承擔的市場選擇。不過業者也強調，「參考」與「抄襲」最大的差別就在於是否完成再創作，流行元素本來就會反覆出現，例如同樣流行寬褲、色褲或特定配色，不能因為大家都推出藍色或紅色就直接認定彼此抄襲；真正重要的是，品牌是否透過版型、材質、細節設計等方式，做出屬於自己的作品，「一定要改良，而且最好改良到讓人看得出來『那就是你的東西』，而不是別人的東西」。至於為何這次HAHABABY會引發如此大的反彈？業者坦言關鍵就在於，因此才會快速延燒。他也指出，服飾設計涉及智慧財產權，本來就沒有一條絕對清楚的界線，是否構成抄襲，除了社會觀感，也會牽涉後續法律認定與賠償責任，因此HAHABABY在公開聲明中通常都會謹慎措辭，不輕易承認涉及抄襲，以免影響後續法律攻防。業者最後也說，精品市場同樣長期存在抄襲問題，LV、GUCCI等國際品牌至今仍不斷出現仿冒品，「但他們也不在意被抄，這就是自由心證」。