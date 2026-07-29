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為神還原春麗 媽媽Coser一年半甩肉28公斤

不靠節食 從「吃什麼」開始改變

三大飲食習慣 成為瘦身關鍵

網友大讚意志力驚人 角色還原度獲好評

對許多Coser（角色扮演玩家）來說，神還原角色除了服裝、妝容和道具外，體態也是不可或缺的一環。日本一名媽媽級Coser就為了完美詮釋經典格鬥遊戲《快打旋風6》（Street Fighter 6）人氣角色春麗，花費一年半時間，成功從78公斤瘦到50公斤，一口氣減掉28公斤，驚人的蛻變照曝光後在社群平台引發熱議，不少網友大讚她「毅力太驚人」。綜合日媒報導，日本Coser「Souu」平時熱衷Cosplay各種動漫、遊戲角色。她表示，成為媽媽後體重一路攀升至78公斤，雖然一直想扮演最喜歡的《快打旋風》角色春麗，卻始終對自己的身材沒有信心。為了實現目標，她下定決心展開長達一年半的減重計畫，最終成功瘦到50公斤，共減去28公斤，並完成夢想中的春麗Cosplay。她日前在社群平台分享減肥前後對比照，以及完成春麗角色拍攝的成果，巨大的變化讓許多網友直呼不可思議，也佩服她說到做到的執行力。Souu坦言，自己過去食量很大，也偏愛高鹽、重口味及油炸食物，因此並沒有選擇極端節食，而是從每天吃進身體的食物開始慢慢調整。她表示，真正讓自己成功瘦身的關鍵，其實是飲食控制，運動與伸展則是幫助維持體態的重要輔助。Souu分享，自己的飲食調整主要圍繞三個原則。第一，是將白米、麵包等精緻澱粉，逐步改成糙米、五穀等高纖主食，不僅能增加飽足感，也能兼顧碳水化合物攝取。第二，是把原本偏愛的高油、高鹽、重口味料理，改成高蛋白、低脂肪的肉類及海鮮，希望在減脂的同時維持肌肉量、提升基礎代謝。第三，則是徹底改變進食順序，每餐一定先吃蔬菜，再吃其他食物，並刻意增加蔬菜攝取量。她認為，這樣不僅能自然降低總熱量攝取，也有助於延緩血糖上升、減少脂肪堆積。Souu表示，目前能夠維持現在的身材，除了飲食調整之外，也持續搭配運動及伸展，讓體態更加接近角色設定。不少網友看完她的分享後紛紛留言表示，「太勵志了」、「真正把夢想變成現實」、「不是只有Cosplay，而是努力活成自己想要的樣子」。除了春麗之外，Souu也曾Cosplay《快打旋風》系列多位人氣角色，每次都以高度還原的造型受到玩家好評，也讓不少人認為，她對角色的熱愛與投入，正是這次成功減重最大的動力。