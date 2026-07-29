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諮詢免收費 北市聯醫：可協助民眾了解食用油對健康影響

▲北市聯醫開設「食用油品健康諮詢門診」，每週一至週六可在聯醫院區掛號諮詢。（圖／北市聯醫提供）

近期大豆沙拉油、苦茶油致癌物連環爆，也引起社會對日常食用油產生疑慮。北市宣布，轄內聯合醫院自明（30）日開設「食用油品健康諮詢門診」，每週一至週六可在聯醫院區掛號，提供民眾諮詢，且全部免費。近期食用油相關議題引發社會關注，不少民眾及家長對於日常飲食用油產生疑慮，包括目前的食用油品是否對兒童、懷孕婦女、高齡長者以及慢性病患的健康造成影響，以及如何挑選適合的食用油或不同烹調方式的選擇等議題。北市表示，為協助民眾建立正確健康用油觀念，台北市立聯合醫院自7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，由家醫科醫師與小兒科醫師分別開設成人及兒童的特別諮詢門診，並且有營養師的諮詢門診供轉介，每週一到週六均可於聯醫院區獲得相關服務。北市聯醫指出，諮詢門診免收掛號費及諮詢費，除了提供個人化的健康諮詢服務，也希望透由專業醫師與營養師的評估分析及建議，協助民眾了解食用油品對自身健康的影響。北市聯醫副總院長陳修聖提到，主要是以諮詢為主，也會根據毒物學會、專家學者的建議，向民眾說明。他說，民眾可提出自己暴露多久，攝入多少及抽菸史等進行評估。實際開診日期、門診時段及醫師資訊，依聯合醫院網路掛號系統及各院區公告為準。