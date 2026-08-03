曾沛慈2023年曾上節目《嗨！營業中》成為第2季的新進員工，當時姚元浩在玩遊戲時，故意拿球一直丟她的頭，還把不會游泳的曾沛慈推下水池，讓粉絲相當心疼。其實曾沛慈過去就曾說過，自己從小學開始就遭遇霸凌，上國中時還被排擠，導致曾沛慈那時候變得敏感內向，頻頻檢討自己錯在哪，直到對方多年後向她道歉，她才發現根本不是自己的問題。
曾沛慈從小遭遇霸凌 個性變得敏感內耗
曾沛慈傻大姐、活潑樂觀的個性深受粉絲喜愛，但她童年其實曾因遭遇霸凌，變得沒有自信。曾沛慈2019年接受專訪時，坦言自己其實是容易「走心」的人，據《ETtoday新聞雲》報導，曾沛慈說自己幼稚園還很外向、我行我素，結果老師卻跟媽媽說，她這種個性太驕傲了，要她收斂一點，讓她第一次懷疑自己。
到了小學時，班上更有女生霸凌曾沛慈，還揚言：「我找人來打你。」更逼曾沛慈不准告狀，讓曾沛慈一度很排斥上學，心理壓力極大。升上國中後，曾沛慈又在班上遇到女生搞小團體的情況，她被排擠導致完全沒有朋友，以前個性陽光的曾沛慈開始變得敏感內耗，容易緊張害怕。
沒來由的被排擠 曾沛慈還先自我檢討
曾沛慈說直到很多年以後，當時排擠她的同學才向她道歉，她忍不住詢問對方討厭自己的原因，對方卻說「我不知道。」這答案讓曾沛慈澈底傻眼，因為她被孤立的那段時間，每天都不斷自我檢討，還以為是自己哪裡有問題，怎料根本不是她的錯。
所幸曾沛慈升上北一女後，終於再也沒遇到霸凌情況，還在校內成為人氣王，交到一群好朋友，讓她受傷的心終於被治癒。也因此曾沛慈後來推出《謎之音》專輯，就是想鼓勵大家，遇到不好的謎之聲音也不要退縮，「我們不要放棄自己愛的權利，不要讓別人決定我是怎麼樣的人。」
曾沛慈遭姚元浩欺負舊片被挖出 粉絲心疼出征
由此可見曾沛慈本來就是不太會主動反擊的人，習慣先檢討自己，或是也是因為這樣，粉絲才經常覺得曾沛慈會被欺負、被利用。這次爆發的姚元浩丟球事件，雖然已經是3年前在節目上的互動，但許多粉絲仍替她抱不平，現在還有不少人湧入姚元浩的IG留言抨擊，要他向曾沛慈道歉。
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曾沛慈傻大姐、活潑樂觀的個性深受粉絲喜愛，但她童年其實曾因遭遇霸凌，變得沒有自信。曾沛慈2019年接受專訪時，坦言自己其實是容易「走心」的人，據《ETtoday新聞雲》報導，曾沛慈說自己幼稚園還很外向、我行我素，結果老師卻跟媽媽說，她這種個性太驕傲了，要她收斂一點，讓她第一次懷疑自己。
到了小學時，班上更有女生霸凌曾沛慈，還揚言：「我找人來打你。」更逼曾沛慈不准告狀，讓曾沛慈一度很排斥上學，心理壓力極大。升上國中後，曾沛慈又在班上遇到女生搞小團體的情況，她被排擠導致完全沒有朋友，以前個性陽光的曾沛慈開始變得敏感內耗，容易緊張害怕。
曾沛慈說直到很多年以後，當時排擠她的同學才向她道歉，她忍不住詢問對方討厭自己的原因，對方卻說「我不知道。」這答案讓曾沛慈澈底傻眼，因為她被孤立的那段時間，每天都不斷自我檢討，還以為是自己哪裡有問題，怎料根本不是她的錯。
所幸曾沛慈升上北一女後，終於再也沒遇到霸凌情況，還在校內成為人氣王，交到一群好朋友，讓她受傷的心終於被治癒。也因此曾沛慈後來推出《謎之音》專輯，就是想鼓勵大家，遇到不好的謎之聲音也不要退縮，「我們不要放棄自己愛的權利，不要讓別人決定我是怎麼樣的人。」
曾沛慈遭姚元浩欺負舊片被挖出 粉絲心疼出征
由此可見曾沛慈本來就是不太會主動反擊的人，習慣先檢討自己，或是也是因為這樣，粉絲才經常覺得曾沛慈會被欺負、被利用。這次爆發的姚元浩丟球事件，雖然已經是3年前在節目上的互動，但許多粉絲仍替她抱不平，現在還有不少人湧入姚元浩的IG留言抨擊，要他向曾沛慈道歉。