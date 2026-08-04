台北西門町知名店家「小羊卡牌社」今（3）日凌晨無預警失聯，店家經營的LINE社群遭刪除，Instagram、Facebook等社群帳號也同步關閉，實體門市大門深鎖，大批玩家的預購商品、寄賣卡片、代送鑑定收藏及未結清款項全數卡住。玩家隨後成立維權社群並陸續報案，網路初步統計可能有約9000筆交易受到影響，整體損失金額恐達數億元，不過實際受害人數、交易筆數及金額，仍待警方調查確認。
小羊卡牌社位於台北市萬華區成都路，主要經營日版寶可夢卡牌代購、新品預購、寄賣及代送PSA等海外鑑定服務。由於高價卡牌一張可能價值數萬元，甚至上百萬元，玩家進行寄賣或送鑑時，通常會將收藏直接交由店家保管；預購熱門卡盒時，也多半需要事先支付貨款，因此店家手中同時掌握大量卡牌與資金。此次失聯事件涉及尚未出貨的預購商品、高價寄賣卡、送鑑收藏及未結清款項，才會在短時間內迅速擴大。
消保官到場確認未營業 北市刑大介入調查
事件曝光後，臺北市主任消保官林傳健前往小羊卡牌社實體門市查看，現場大門緊閉、未正常營業。臺北市政府法務局已橫向通報相關主管機關，將進一步了解店家營運狀況、訂單履行情形，以及消費者權益保障措施。
萬華分局目前已受理多名受害者報案，北市刑大也將介入調查，釐清負責人收款、出貨及實際營運情況。至於社群流傳疑似負責人拖著行李現身機場、可能已經出境，以及受害金額高達3億元等說法，目前都尚未獲得官方證實，負責人實際去向、受害人數、金額，以及是否涉及詐欺、侵占等刑事責任，仍待檢警調查。
預購、寄賣、送鑑全受影響 受害者百萬元貨款卡住
玩家目前回報的損失主要包括已付款卻尚未交貨的預購商品、放在店內等待出售的寄賣卡片、委託店家代送海外鑑定的收藏，以及寄賣成交後尚未結清的款項。網路社群初步估計，可能有約9000筆預購及送鑑交易受到影響，但相關數字仍須等待警方統整報案資料。
其中一名受害者也向《NOWNEWS》記者透露，近期籌備卡牌進口生意，一個多月內向小羊卡牌社預購約4批商品、總金額上看100萬元，原訂8月中交貨的「綠寶石風暴」等熱門系列至今全數卡住，因為見其他買家過去交易正常、店家也有實體門市，才未特別簽約，如今已完成報案。
消保官：業者未履約 消費者可要求退款、賠償
林傳健指出，依《消費者保護法》規定，企業經營者收取款項後，應依約交付商品或提供服務；若業者未依約出貨、突然停業或無法聯繫，可能構成債務不履行，消費者可以要求返還已支付的契約價金，若因此產生其他損害，也能進一步請求賠償。
消保官提醒，曾向小羊卡牌社購買、預購商品或支付相關款項的民眾，應立即保存購買證明、信用卡或銀行轉帳紀錄、與業者的對話截圖，以及預購單據、訂單畫面。若業者持續失聯，未提出退款或履約方案，可備妥資料向地方政府消費者服務中心提出申訴；若懷疑店家收款時就沒有履約意圖，也可向警方報案。
律師：找到負責人仍要看名下資產 受害者先做2件事
律師徐則鈺強調，小羊卡牌社負責人基本上已經構成「侵占罪」，整起事件和健身房、補習班等「預付型消費」糾紛雷同，在類似案件中，除非找到公司負責人，否則受害者能夠得到補償的機率較低。
小羊卡牌社受害者目前首要的自救方式，就是盡快找回當初與店家進行相關買賣、送鑑時的消費證明和收據，甚至是群組對話紀錄；其次是整理特殊卡牌的「編號、浮水印」等身分證明，避免這些卡牌重新流通、轉手至其他消費者手中。
⚠️卡牌圈自保、自救3重點
📌每次交易後保留消費證明
📌記錄自身持有的卡牌編號，或任何能證明卡牌身分的方式
📌尋求規模較大、有公信力且營運多年的商家
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事件曝光後，臺北市主任消保官林傳健前往小羊卡牌社實體門市查看，現場大門緊閉、未正常營業。臺北市政府法務局已橫向通報相關主管機關，將進一步了解店家營運狀況、訂單履行情形，以及消費者權益保障措施。
萬華分局目前已受理多名受害者報案，北市刑大也將介入調查，釐清負責人收款、出貨及實際營運情況。至於社群流傳疑似負責人拖著行李現身機場、可能已經出境，以及受害金額高達3億元等說法，目前都尚未獲得官方證實，負責人實際去向、受害人數、金額，以及是否涉及詐欺、侵占等刑事責任，仍待檢警調查。
玩家目前回報的損失主要包括已付款卻尚未交貨的預購商品、放在店內等待出售的寄賣卡片、委託店家代送海外鑑定的收藏，以及寄賣成交後尚未結清的款項。網路社群初步估計，可能有約9000筆預購及送鑑交易受到影響，但相關數字仍須等待警方統整報案資料。
其中一名受害者也向《NOWNEWS》記者透露，近期籌備卡牌進口生意，一個多月內向小羊卡牌社預購約4批商品、總金額上看100萬元，原訂8月中交貨的「綠寶石風暴」等熱門系列至今全數卡住，因為見其他買家過去交易正常、店家也有實體門市，才未特別簽約，如今已完成報案。
林傳健指出，依《消費者保護法》規定，企業經營者收取款項後，應依約交付商品或提供服務；若業者未依約出貨、突然停業或無法聯繫，可能構成債務不履行，消費者可以要求返還已支付的契約價金，若因此產生其他損害，也能進一步請求賠償。
消保官提醒，曾向小羊卡牌社購買、預購商品或支付相關款項的民眾，應立即保存購買證明、信用卡或銀行轉帳紀錄、與業者的對話截圖，以及預購單據、訂單畫面。若業者持續失聯，未提出退款或履約方案，可備妥資料向地方政府消費者服務中心提出申訴；若懷疑店家收款時就沒有履約意圖，也可向警方報案。
律師徐則鈺強調，小羊卡牌社負責人基本上已經構成「侵占罪」，整起事件和健身房、補習班等「預付型消費」糾紛雷同，在類似案件中，除非找到公司負責人，否則受害者能夠得到補償的機率較低。
小羊卡牌社受害者目前首要的自救方式，就是盡快找回當初與店家進行相關買賣、送鑑時的消費證明和收據，甚至是群組對話紀錄；其次是整理特殊卡牌的「編號、浮水印」等身分證明，避免這些卡牌重新流通、轉手至其他消費者手中。
⚠️卡牌圈自保、自救3重點
📌每次交易後保留消費證明
📌記錄自身持有的卡牌編號，或任何能證明卡牌身分的方式
📌尋求規模較大、有公信力且營運多年的商家