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▲黃秋生曬出飯店浴室照，幽默表示自己睡在廁所裡。（圖／翻攝自黃秋生 Anthony Perry﻿ FB）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（4）日的娛樂新聞搶先看，漫威電影《蜘蛛人：重生日》在上個月上映後，僅3天票房就突破3.6億美元（約台幣116.6億元），直接超過《復仇者聯盟：終局之戰》；黃秋生透露被傳在台灣睡路邊，他曬出飯店廁所笑喊：「我睡在這個廁所裡」；美國流行天后亞莉安娜在上個月31日公開新歌〈Petal〉MV後，竟暴瘦到剩皮包骨，整個肋骨線條超明顯，引發外界擔憂，而她的團隊也隨之宣布她在巡演過後，將暫停公開活動，並退出原訂於明年演出的倫敦音樂劇。湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的漫威電影《蜘蛛人：重生日》以3.6億美元（約117億元台幣）的票房超越《復仇者聯盟：終局之戰》的3.57億美元，刷新了北美影史開片紀錄，台灣首週則開出新台幣1.73億元的佳績，截至目前全球票房已達9.27億美元（約300億元台幣）。金馬影帝黃秋生常常來台工作，而昨日他突曬出多張飯店浴室照，幽默表示，有傳聞說他睡在台灣路邊，：「其實不是，我睡在這個廁所。」超奢華又乾淨的布置，讓網友全歪樓狂喊也想睡廁所，「看起來比我房子還好。」美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）在上個月31日公開新歌〈Petal〉MV，並在其中飾演試鏡的女演員。不料穿著露肩低胸上衣的她，竟直接暴瘦成皮包骨，不僅雙頰凹陷、就連肋骨線條都超明顯，讓外界都非常擔心她的健康狀態。而亞莉安娜的代表也隨後宣布，她在結束《Eternal Sunshine Tour》的巡演後，將暫停公開活動，並退出原定明年演出的音樂劇《畫舫璇宮（Sunday in the Park with George）》。