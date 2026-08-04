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台中市議會今(4)日聽取審計處報告，市議員張芬郁指出，近日接獲糕餅、烘焙及餐飲業者「求救」，反映部分食用油品遲遲無法正常供應。隨著學校即將開學、中秋節糕餅業進入備貨旺季，業者陷入「有訂單卻買不到油」的困境，恐直接衝擊校園營養午餐及中秋糕餅生產；她要求審計單位介入調查，釐清市府在稽查、封存、下架及恢復供應的行政程序上是否失當或延宕。台中市審計處長張漢卿表示，自食用油事件發生後，審計部已從中央到地方籌組「全國性聯合審計專案調查」。目前針對各環節可能衍生的問題均在深入調查中，待結果出爐後將會對外揭露。對此，台中市政府經濟發展局說，強調目前市場供貨無虞。經濟部已與大統益、長輝及台糖等國內主要食用油業者完成協調並提高產能，市場庫存足以支應近期需求，供貨穩定且無漲價規劃。經發局進一步指出，經查台中市大型賣場及量販店（如全聯、愛買、楓康等），貨架已改以得意的一天、維義等他牌或進口食用油為主，貨源充足、價格平穩；傳統市場攤商的油品叫貨與供應狀況也都一切正常。針對糕餅業的狀況，經發局表示，業者目前已轉向美食家、大統益等其他供應商採購。雖然 7 月底曾因短期訂單增加，出現少數烘焙業者供貨延遲的零星情形，但目前交貨已逐步恢復正常。市府未來將持續密切關注市場供需，確保開學季與民生用油無虞。