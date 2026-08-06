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堵「洗產地」漏洞 要求原料原產國透明揭露

食用油苯駢芘風暴一路從平價黃豆油延燒到高價苦茶油，檢調更查出，不肖業者疑透過阿里山契作農戶牽線，將中國進口苦茶籽冒充台灣苦茶籽，交由代工廠加工後，對外標榜「純度百分百」，此事件重創在地苦茶小農。為防堵進口農產品「洗產地」，國民黨立委張嘉郡今（5）日主張修正《食品安全衛生管理法》，要求食品原料須標示原產國，避免業者利用配方比例規避標示義務。立法院衛環委員會今天持續審查《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案。張嘉郡指出，依現行規定，國外進口農產品只要在台灣完成所謂「實質轉型」，就可能將產地標示為「台灣」或「台灣製造」。站在消費者角度來看，這種標示方式容易造成誤解，不僅對消費者不公平，也嚴重衝擊台灣在地農民的權益。張嘉郡表示這次修法重點，要求若食品品名、標示或宣稱涉及特定農、漁、畜產品原料，且實際含有該原料，製造時投料重量排名前三項的主要成分，都必須標示原料原產地（國），避免業者透過調整配方比例，規避標示規定。她強調，在母法中明定農產品主要原料應標示原產地（國），就是要「給食藥署一把尚方寶劍」，賦予更明確的法源依據，未來制定相關標示準則時，才能要求業者完整揭露原料來源，讓資訊更加透明。張嘉郡表示，推動修法並非要製造產業對立，也不是限制業者使用進口原料，而是希望建立消費者信任、保障在地農民權益，同時兼顧產業實務可行性。她指出，包括歐盟、日本等國家，早已建立類似的原料原產地標示制度，台灣也應盡速補上制度漏洞，避免「洗產地」事件一再重演。