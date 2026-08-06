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分析16萬名個案追蹤2年 瘦瘦針減重可降癌症風險

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑因具有顯著減重效果而廣受關注，但如何透過有效的體重管理降低癌症風險，一直是國際醫學界高度關注的重要議題。而台大醫院婦產部研究團隊與國內外研究機構合作，針對無糖尿病肥胖成年人進行分析，發現使用GLP-1受體促效劑，相較於僅接受飲食及運動諮詢者，13種肥胖相關癌症發生風險下降41%。「瘦身針」的GLP-1受體促效劑（如Semaglutide及Tirzepatide）對於沒有糖尿病的肥胖族群而言，是否能進一步降低癌症風險，過去仍缺乏大型研究提供明確證據。台大醫院婦產部研究團隊今（6）日舉行記者會，研究與國內外研究機構合作，運用美國大型真實世界電子病歷資料庫（TriNetX）進行回溯性研究，包含1.13億美國患者的全國性多中心資料庫進行辨識，對於沒有糖尿病但有肥胖的成人，使用GLP-1這類藥物減重，相較僅採取運動或飲食諮詢的患者，可降低罹患13種肥胖相關癌症41%。研究成果已發表國際腫瘤學頂尖期刊《Annals of Oncology》。研究自全美電子病歷資料庫中納入2014年至2025年間無糖尿病、且過去未曾罹患癌症的肥胖成年人，運用傾向分數配對（Propensity Score Matching, PSM）及逆機率治療加權（Inverse Probability of Treatment Weighting, IPTW）等因果推論分析方法，精準配對接受GLP-1藥物治療及接受飲食、運動諮詢兩組病人。許恒誠提到，最終分析超過16萬名配對個案，平均追蹤約2年，以降低觀察性研究可能產生的偏差。而13種肥胖相關癌症包括大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌、胰臟癌、肝癌及甲狀腺癌等，在子宮內膜癌部分，與肥胖關聯性尤為顯著。至於針對「非糖尿病」的肥胖患者進行研究，許恒誠指出，因為糖尿病是相對較大的族群，本身罹患癌症風險就高一些，而過去也有研究顯示，這類藥物對於糖尿病患與癌症風險降低有關。許恒誠證實，無論是男性或女性、BMI 數值是否大於 40，甚至是使用不同的 GLP-1 藥物（Semaglutide 或 Tirzepatide），皆顯示出癌症發生率下降趨勢。台大醫院婦產部婦科主任陳啓豪則說，子宮內膜癌高居台灣女性癌症第五位，且許多患者都具有肥胖這個危險因子，此研究結果顯示這類藥物具有極佳的防癌潛力。但許恒誠強調，研究尚待前瞻性研究進一步證實驗就成果。此研究不代表這藥物有新的適應症，是否使用藥物要與臨床醫師諮詢。」