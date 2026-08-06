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▲蔡阿嘎9天前才公告「我們會先停下腳步，好好整理自己」，今早宣布重啟工作賺錢。（圖／IG@yga0721）

YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯經營的品牌HAHABABY日前捲入抄襲爭議，品牌，除了下架爭議商品，也在文末寫下「我們會先停下腳步，好好整理自己」，讓外界一度以為是品牌全面暫停運作，以及夫妻倆將暫別幕前。不過，距離聲明僅過9天，蔡阿嘎今（6）日更新IG限時動態，透露「今日早6，討論好久的新企劃開拍」，確認當時所說的「停下腳步」並非停止個人頻道經營，而是針對品牌調整。HAHABABY在抄襲風波後，官方社群長時間停擺，不僅沒有更新貼文，也未再上架新影片。直到7月28日發布《給小哈比的一封信》，坦承已重新檢視設計與製作流程，未來將建立更完整的紀錄機制，並陸續下架引發討論的商品，最後更寫下「我們會先停下腳步，好好整理自己」，因此大家認為品牌跟夫妻倆將短暫休息。不過，二伯、蔡阿嘎昨（5）日，今天一早蔡阿嘎也在IG限時動態曬出開工畫面，寫下「今日早6，討論好久的新企劃開拍」，透露自己清晨6點就投入拍攝工作。從2人近期動態來看，這動作更清楚理解，聲明中提到的「停下腳步」，主要是針對HAHABABY品牌的整理與調整，而非蔡阿嘎全面停止工作，品牌承諾會重新檢視流程、改善商品與內部機制，但夫妻倆個人的內容創作決定陸續恢復更新，沒有要因為品牌風波全面停工。