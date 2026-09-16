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台北市免費營養午餐政策上路，卻引發「供餐品質縮水」等爭辯，甚至出現水果只有「3顆藍莓」等情事。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日感嘆說，當初政策就是沒有配套才面臨此窘境，若要建議，就是在免費狀況下，如何去加碼，否則用原來的價格、加上成本，廠商又不願做，一定會出問題。沈伯洋上午舉行交通政策記者會，並於會後受訪時表示，當時政策就是沒有配套措施，才會面臨現在的窘境，有時候台灣的一些政策「很難走回頭路」，免費喊出來後，接下來若要回到原來做法，大概會有一些格格不入之處。沈伯洋建議，若要修正，就是在免費狀況下，如何去加碼，若不去加碼，用原來的價格，加上現在成本，又要加海鮮、成本又變高，廠商又不願意做，就一定會出問題。沈伯洋提到，至於藍莓到底應該要幾顆？重點應該不是幾顆，而是營養均衡，若有中央廚房、有其廚房，該包幾家學校？營養師要搭配什麼？營養師的檢核如何？這應是在制度上，比較重要的事。