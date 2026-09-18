煮泡麵究竟該等水滾，還是冷水直接下？一名網友意外發現，媽媽幾十年來竟都是「冷水下麵」，打破她多年的料理認知，貼文曝光隨即掀起兩派熱議！有擁護者大讚冷水煮更 Q 彈省時，但也有人堅持滾水下麵才不軟爛，內行網友更指點關鍵在於「台韓麵體」差異。不過若提到對泡麵的極致講究，老饕更推男神金城武的神級煮法，大讚美味程度簡直「難以超越」！
🟡冷水下麵口感更好？兩派網友陷入熱烈激辯
多數人料理泡麵習慣先等水煮沸再放麵條，但有網友在 Threads 發文透露，發現母親幾十年來都是將麵條與調味包直接放入冷水中，接著才開火煮沸。此文一出迅速掀起討論。挺冷水派表示這樣煮麵體反而吸收湯汁更Q彈，且省去等待時間；反對派則認為冷水煮容易讓麵體過度浸泡變得軟爛黏糊，堅持必須大滾後快速下麵才能鎖定口感。
🟡台韓麵體大不相同！韓國泡麵適合冷水下鍋
對此，內行網友特別出面分析，關鍵其實在於「麵體種類」。台灣常見的傳統泡麵多經油炸且較薄，若從冷水開始煮極易爛掉，因此較適合沸水下鍋；相反地，韓國泡麵麵體通常較厚實、久煮不爛，冷水下鍋反而能讓熱度漸進透入核心，維持彈牙感。此外，日本甚至曾研發冷水浸泡即可食用之杯麵，顯示泡麵烹調方式隨麵體設計而異。
🟡金城武神級泡麵法！五步驟去油去澱粉超彈牙
若想追求極致Q彈口感，不妨試試電影《喜歡你》中男神金城武展示的「神級講究泡麵法」。此法核心在於兩階段加水與瀝除油脂澱粉：
步驟一（初泡瀝水）：第一道熱水僅沖泡麵條約 2 分鐘（不加調味包），隨後將水完全瀝乾倒掉，藉此洗去麵體表面多餘油脂與澱粉。
步驟二（乾拌鎖味）：趁著麵條熱氣迅速加入醬包與粉包均勻攪拌，使醬汁徹底附著於麵體上。
步驟三（二次加水）：重新注入第二次熱水至八分滿，讓湯頭保持濃郁不被稀釋。
步驟四（靜置享用）：再靜置 30 秒至 1 分鐘即可食用，此時麵條呈現最佳的彈牙狀態！
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多數人料理泡麵習慣先等水煮沸再放麵條，但有網友在 Threads 發文透露，發現母親幾十年來都是將麵條與調味包直接放入冷水中，接著才開火煮沸。此文一出迅速掀起討論。挺冷水派表示這樣煮麵體反而吸收湯汁更Q彈，且省去等待時間；反對派則認為冷水煮容易讓麵體過度浸泡變得軟爛黏糊，堅持必須大滾後快速下麵才能鎖定口感。
對此，內行網友特別出面分析，關鍵其實在於「麵體種類」。台灣常見的傳統泡麵多經油炸且較薄，若從冷水開始煮極易爛掉，因此較適合沸水下鍋；相反地，韓國泡麵麵體通常較厚實、久煮不爛，冷水下鍋反而能讓熱度漸進透入核心，維持彈牙感。此外，日本甚至曾研發冷水浸泡即可食用之杯麵，顯示泡麵烹調方式隨麵體設計而異。
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若想追求極致Q彈口感，不妨試試電影《喜歡你》中男神金城武展示的「神級講究泡麵法」。此法核心在於兩階段加水與瀝除油脂澱粉：
步驟一（初泡瀝水）：第一道熱水僅沖泡麵條約 2 分鐘（不加調味包），隨後將水完全瀝乾倒掉，藉此洗去麵體表面多餘油脂與澱粉。
步驟二（乾拌鎖味）：趁著麵條熱氣迅速加入醬包與粉包均勻攪拌，使醬汁徹底附著於麵體上。
步驟三（二次加水）：重新注入第二次熱水至八分滿，讓湯頭保持濃郁不被稀釋。
步驟四（靜置享用）：再靜置 30 秒至 1 分鐘即可食用，此時麵條呈現最佳的彈牙狀態！