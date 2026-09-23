中秋節收到大量柚子吃不完？水果公道伯分享3種保存方式，完整柚子可放在陰涼通風處，並將「頭朝下」擺放，常溫約能保存2至3周；已剝開的果肉則可用保鮮盒或保鮮膜包好，冷藏約2至3天。若數量實在太多，也能將果肉分瓣裝袋冷凍，退冰後口感像冰沙，清涼又能避免浪費。
柚子吃不完別急著丟！水果公道伯曝3招 常溫放2至3周還能變冰沙
1.「頭朝下」陰涼處：可放2至3周
水果公道伯表示，完整柚子若暫時不急著吃，可以放在室內陰涼、通風處保存，不過擺放時不要照一般習慣讓底部朝下，而是將尖端的「頭」朝下。這樣能減少水分流失，也有助於果實均勻熟成，從採摘起算，常溫約可保存2至3周。
另外，柚子在常溫環境下會持續熟成，甜度也會逐漸提升，因此如果不急著品嚐，不妨放上一、兩周再吃，風味可能更加香甜。
2.剝完果肉冰冷藏：可放2至3天
如果柚子已經剝開，建議將果肉取出後放進保鮮盒，或以保鮮膜包妥，再放入冰箱冷藏，約可保存2至3天。這種方式適合近期就會吃完的情況，也能避免剝好的果肉長時間暴露在室溫下。
3.柚子太多改冷凍：口感變冰沙
若家中柚子數量真的太多，短時間內根本吃不完，則可改用冷凍保存。將柚子果肉一瓣一瓣剝下，裝進冷凍專用夾鏈袋後直接放入冷凍庫，想吃時取出稍微退冰即可。
冷凍後的柚子口感近似冰沙，酸甜又清涼，也能替大量柚子找到另一種吃法。水果公道伯指出，民眾可依柚子的熟成程度及自己的食用速度選擇保存方式，就能減少中秋柚子吃不完而放到壞掉的情況。
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1.「頭朝下」陰涼處：可放2至3周
水果公道伯表示，完整柚子若暫時不急著吃，可以放在室內陰涼、通風處保存，不過擺放時不要照一般習慣讓底部朝下，而是將尖端的「頭」朝下。這樣能減少水分流失，也有助於果實均勻熟成，從採摘起算，常溫約可保存2至3周。
另外，柚子在常溫環境下會持續熟成，甜度也會逐漸提升，因此如果不急著品嚐，不妨放上一、兩周再吃，風味可能更加香甜。
如果柚子已經剝開，建議將果肉取出後放進保鮮盒，或以保鮮膜包妥，再放入冰箱冷藏，約可保存2至3天。這種方式適合近期就會吃完的情況，也能避免剝好的果肉長時間暴露在室溫下。
3.柚子太多改冷凍：口感變冰沙
若家中柚子數量真的太多，短時間內根本吃不完，則可改用冷凍保存。將柚子果肉一瓣一瓣剝下，裝進冷凍專用夾鏈袋後直接放入冷凍庫，想吃時取出稍微退冰即可。
冷凍後的柚子口感近似冰沙，酸甜又清涼，也能替大量柚子找到另一種吃法。水果公道伯指出，民眾可依柚子的熟成程度及自己的食用速度選擇保存方式，就能減少中秋柚子吃不完而放到壞掉的情況。