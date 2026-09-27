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1.飲用時機以白天為主

2.首選無糖咖啡、綠茶

3.控制咖啡因總攝取量

4.注意濃縮兒茶素 EGCG 含量

近期網路瘋傳日本的「咖啡＋綠茶」1:1混合的減肥法，在中秋連假烤肉、月餅後，是否真的能提高代謝？營養師表示，根據研究，這個組合可能對部分代謝指標有所幫助，但無法與減重畫上等號，更提醒容易心悸、失眠、焦慮，或喝咖啡後容易腸胃不適的人不要隨意跟風嘗試。一個發表在國際期刊《Nutrients》的研究，找來11名健康成年男性，採隨機、雙盲、安慰劑交叉試驗。兩組受試者每天都在早餐後攝取119 mg咖啡因，其中一組額外補充620 mg綠茶兒茶素與 373 mg咖啡綠原酸，連續攝取3週，觀察餐後血糖、荷爾蒙與胰島素敏感性等變化。 結果發現，補充兒茶素與綠原酸後，部分受試者餐後血糖波動較平穩，GLP-1濃度上升，胰島素敏感性也有改善。Cofit營養師蔡宗真，根據研究結果顯示，雖然觀察到輕微體重下降，但研究期間短、樣本數少，未觀察到明確的身體組成變化，咖啡與綠茶的組合可能對部分代謝指標有所幫助，但，更、糖尿病患者或一般大眾。此外，研究使用的是固定濃度的試驗飲品，與日常隨手沖泡咖啡加綠茶並不完全相同。「若想嘗試這種搭配，更重要的是掌握飲用時間、方式與攝取量」蔡宗真建議要留意四大原則。避免太晚喝而影響睡眠。對部分腸胃較敏感的人來說，空腹喝咖啡、濃茶可能帶來，更不建議一早空腹大量飲用。咖啡、綠茶建議避免添加砂糖、蜂蜜、糖漿或奶精，以免增加額外糖分與熱量。原本想控制餐後血糖與體重，反而可能先喝進更多熱量。咖啡和綠茶都含咖啡因，兩者要一起計算。一般健康成人一天可將 300 mg 作為攝取上限參考，單次則以100 mg左右較為適合。若喝完容易心悸、手抖或睡不著，即使沒有超標也應適度減量。部分民眾會直接購買兒茶素或綠茶萃取物，但濃縮補充品不能直接比照一般茶飲。EGCG（表沒食子兒茶素-3-沒食子酸）是綠茶兒茶素中常見的主要成分之一，研究發現，若每日攝取800 mg EGCG或以上時，已觀察到可能與肝臟受損的早期跡象有關，因此購買前要看清楚每份 EGCG含量，不要為了追求效果自行加量。蔡宗真也提醒，容易心悸、失眠、焦慮，或喝咖啡後容易腸胃不適的人，不適合一次攝取大量咖啡與濃茶；若有肝臟疾病或肝功能異常，不建議自行使用高濃度綠茶萃取物，應先與醫療專業人員討論。另，本身有糖尿病、血糖控制問題，或正在服用慢性病藥物者，也不要把咖啡綠茶或兒茶素補充品當成治療方式。