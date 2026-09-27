豆漿是不少民眾早餐補充蛋白質的選擇，不過近日有網友發現，市售一款無糖豆漿明明每瓶容量為400毫升，包裝上卻寫著建議每次飲用380毫升，讓他好奇剩下的20毫升究竟該如何處理，貼文曝光後引發網友討論，也釣出專業營養師解釋，原來包裝標示的380毫升建議飲用量，與食物代換表中的蛋白質份量有關。
400ml豆漿卻建議喝380ml！眾困惑：剩下20ml怎麼辦
一名網友日前在社群平台Threads分享，自己購買一款常見的市售無糖豆漿，仔細查看瓶身標示後，發現產品容量為400毫升，但同一頁卻寫著「建議每日早晚飲用，每次飲用380毫升」，兩者相差20毫升，讓他忍不住發文詢問：「剩下20毫升是有什麼安排嗎？」
這個看似簡單的問題，意外引起其他網友發揮想像力，紛紛留言「喝19次後就能湊出新的380了」、「他連班上『我喝一口』的同學都考慮進去了」、「終於找到嬰兒喝奶剩一口的原因了」、「留著當樣品，萬一食物中毒可以驗」。
還有人笑稱「喝到380ml是剛好，喝到400ml時開始脹氣」，甚至有人表示「建議每日早晚飲用，所以20ml中午喝」，引發不少討論。
豆漿建議飲用380ml從何來？營養師揭「食物代換表」關鍵
至於包裝上的380毫升究竟從何而來？有營養師在留言區解釋，這個數字其實與食物代換表中的蛋白質份量計算方式有關。
韋含營養師表示，依照食物代換表的計算方式，一份豆漿約為190毫升，兩份就是380毫升，而380毫升豆漿約可提供14公克蛋白質。至於網友好奇的剩餘20毫升，營養師則幽默回應：「剩下的20ml是送你的，多喝多健康。」
什麼是食物代換表？輕鬆計算熱量控制攝取
國家運動科學中心指出，從營養學角度來看，除了攝取均衡營養之外，而「吃多少才足夠」同樣是關鍵，尤其是對需要體重管理的人而言，在滿足身體需求的同時並避免過量，是一大挑戰。因此設計了食物代換表，它以六大類食物為基礎，替每一類食物設定標準的「1份」份量，每1份食物在熱量與主要營養素含量大致相近，因此主要用於同一類食物之間的替換。
國家運動科學中心補充，現在市售的食品，大多會附有營養標示，這些標示不只是參考資訊，也能搭配食物代換表來使用。舉例來說：在代換表中，1份全穀雜糧類大約含有15克碳水化合物。如果你手上有一包食品，上面標示「每份含30克碳水化合物」，那就代表它相當於2份全穀雜糧類。
這時候，就可以在當餐或下一餐，適度減少等量的全穀雜糧攝取，幫助避免熱量超標。也就是說，包裝上標示的380毫升，主要是為了方便消費者依照食物代換表計算蛋白質攝取量，並不代表一瓶400毫升的豆漿只能喝380毫升，並不是多喝20毫升就會對身體造成影響。
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一名網友日前在社群平台Threads分享，自己購買一款常見的市售無糖豆漿，仔細查看瓶身標示後，發現產品容量為400毫升，但同一頁卻寫著「建議每日早晚飲用，每次飲用380毫升」，兩者相差20毫升，讓他忍不住發文詢問：「剩下20毫升是有什麼安排嗎？」
這個看似簡單的問題，意外引起其他網友發揮想像力，紛紛留言「喝19次後就能湊出新的380了」、「他連班上『我喝一口』的同學都考慮進去了」、「終於找到嬰兒喝奶剩一口的原因了」、「留著當樣品，萬一食物中毒可以驗」。
還有人笑稱「喝到380ml是剛好，喝到400ml時開始脹氣」，甚至有人表示「建議每日早晚飲用，所以20ml中午喝」，引發不少討論。
至於包裝上的380毫升究竟從何而來？有營養師在留言區解釋，這個數字其實與食物代換表中的蛋白質份量計算方式有關。
韋含營養師表示，依照食物代換表的計算方式，一份豆漿約為190毫升，兩份就是380毫升，而380毫升豆漿約可提供14公克蛋白質。至於網友好奇的剩餘20毫升，營養師則幽默回應：「剩下的20ml是送你的，多喝多健康。」
國家運動科學中心指出，從營養學角度來看，除了攝取均衡營養之外，而「吃多少才足夠」同樣是關鍵，尤其是對需要體重管理的人而言，在滿足身體需求的同時並避免過量，是一大挑戰。因此設計了食物代換表，它以六大類食物為基礎，替每一類食物設定標準的「1份」份量，每1份食物在熱量與主要營養素含量大致相近，因此主要用於同一類食物之間的替換。
國家運動科學中心補充，現在市售的食品，大多會附有營養標示，這些標示不只是參考資訊，也能搭配食物代換表來使用。舉例來說：在代換表中，1份全穀雜糧類大約含有15克碳水化合物。如果你手上有一包食品，上面標示「每份含30克碳水化合物」，那就代表它相當於2份全穀雜糧類。