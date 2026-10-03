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台灣女子天團S.H.E成員田馥甄（Hebe）驚喜宣布將於12/12（六）、12/13（日）、12/15（二）、12/18（五）、12/19（六）、12/20（日）要，同天還開直播與粉絲互動，沒想到接連冒出死語（曾經流行但現已過時的網路流行語）：「偶有困頓」、「偶好開勳」、「偶吃飽了」、「偶頭好養喔」，笑翻收看直播的9000多位粉絲。田馥甄昨天開直播，看到網友的留言突然想到有趣往事，透露之前發了一個文案，「偶有，偶有困頓，偶爾的意思，然後看到有人留言說『現在還有人說偶喔』，我就覺得他講的不錯。」隨後乾脆講台灣國語喊：「偶吃飽了、偶有困頓、偶頭好癢，好開勳喔！」43歲的她突然冒出90年代的死語，笑瘋不少粉絲。「偶」其實就是「我」的意思，是90年代相當流行的網路用語；「開勳」則是「開心」的諧音，大約在2010年前後流行。到了2023年，有年輕曾網友發問「開勳是什麼意思？」還有人留言猜測：「我覺得只是故意拼錯。」讓不少經歷過那個年代的人忍不住崩潰解答：「是開心的意思！就像有人會把『喜歡』打成『喜翻』，都是一代人的網路流行語。」除了死語笑翻粉絲，大家最關心的還是田馥甄的《要去什麼地方》台北大巨蛋演唱會，舉辦日期為12/12（六）、12/13（日）、12/15（二）、12/18（五）、12/19（六）、12/20（日）等6天，全6場採記抽選制，10/6中午12：00至10/8中午12：00在「遠大售票」開放登記。田馥甄新演唱會的售票方式擋下不少黃牛，網友更眼尖發現，女神這次演出竟「」，因此猜測若有贊助商加入，勢必得分配部分公關票，可能進一步壓縮真正想進場歌迷的購票名額，紛紛感動直喊：「沒愛錯人，當她的歌迷甄的很幸福。」不過這次演唱會未找冠名贊助的真正原因為何，記者詢問所屬公司何樂音樂，截至目前尚未獲得回應。