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▲NANA學生時期與現在判若兩人。（圖／翻攝Naver）

▲NANA曾是2014年、2015年的「全球百大美女」冠軍。（圖／IG@jin_a_nana）

韓國女星NANA（林珍兒）最近話題沒停過，先是在《挑情醜聞》記者會眼看孫藝真險些走光，立刻；新劇上線後又因大尺度裸露戲、，本月2日更無預警（崔勝鉉），一舉一動都成為焦點。就在NANA頻頻成為話題人物之際，她學生時期到出道初期的舊照再次流出，頂著「全球百大美女」2屆冠軍光環的她，早年五官與現在有著不小差異，也讓她多年來始終甩不開整形話題。NANA學生時期的畢業照中，留著整齊厚重的妹妹頭，眼型細長、五官清秀，與如今深邃立體的外貌確實判若兩人；出道前後流出的生活照，則能看見她開始留長髮、化上濃妝，已經逐漸有現在的影子。隨著NANA在2014年、2015年連續2年拿下TC Candler「全球百大美女」冠軍，早期照片也曾被讀者翻出比對，外貌變化屢次成為話題。除了長相，NANA的學生時期也曾被貼上「不良少女」標籤，她2013年登上MBC《黃金漁場 Radio Star》時，被主持人當面問起「學生時期很會玩」的傳聞，她沒有急著撇清，反而大方承認自己「上學時過得比較自由」，但強調沒有做過壞事，甚至直言：「我不後悔高中時期玩過的那些事，過去就只是過去而已。」面對主持人追問有沒有搶過錢，她還自信回了一句「才沒有」。過去她也曾談到，自己似乎因為身材、外貌而莫名遭到嫉妒，但沒有因此往心裡去。至於一路跟著她的整形討論，NANA過去並未針對學生照與現在五官的差異，逐一承認自己究竟動過哪些部位；直到上月《挑情醜聞》播出，她因嘴唇過度豐滿被批「醫美感太重」、破壞古裝劇的沉浸感，才罕見正面回應，坦言嘴唇是出於個人選擇，但如果因此讓觀眾看戲感到不舒服，「那就是我的問題」，也認為站在演員與作品的立場，這確實不是適當的選擇。而她事隔6天後也公開最新畫報，原本飽滿的嘴唇明顯消風、恢復較薄的唇形，也被韓媒直接以「拿掉填充物？」、「恢復原樣」形容，不過NANA本人至今沒有證實是否真的把填充物拿掉。