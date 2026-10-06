《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》自9月24日在台灣重新上映，第二週特典進入最後倒數，10月1日至7日購買指定上映戲院電影票，就有機會獲得A3尺寸「電影限定海報［愛力克兄弟款］」，今（6）日算起只剩最後2天，特典採限量發送、送完為止，目前威秀仍有電影場次，但欲取得海報，建議出發前先確認庫存。10月8日起另一部劇場版《嘆息之丘的聖星》也將接棒上映，首週將登場荒川弘親繪的新特典。
《香巴拉的征服者》第二週特典剩2天！威秀仍有電影場次
《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》自9月24日在台灣重新上映，第二週觀影特典從10月1日起換成A3尺寸「電影限定海報［愛力克兄弟款］」，活動一路到10月7日。只要購買活動期間指定上映戲院電影票，就有機會兌換海報1張，但因各影城配額有限，官方也特別提醒「贈完為止」，實際兌換方式與剩餘數量仍要依各戲院公告。
威秀影城官網目前仍可查到10月6日、7日《香巴拉的征服者》場次，包括不同影城仍有下午、晚間時段可選。不過電影場次還在，和特典是否還有庫存是兩回事，想為了愛力克兄弟海報進場的粉絲，最好先向準備前往的影城確認，以免到現場才發現已經兌完。
10/8《嘆息之丘的聖星》接棒！荒川弘親繪新特典登場
錯過這一款也不用太難過，下一波特典馬上接著來。《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》將於10月8日在台上映，這次以2009年《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》世界觀為基礎，描述愛力克兄弟追查一名逃犯，來到邊境城市特普市，並捲入圍繞「鮮血之星」展開的衝突。
首週特典更是原作者荒川弘為本次重映親自繪製的跨作品聯動圖卡。凡購買10月8日至14日《嘆息之丘的聖星》上映戲院電影票，即有機會獲得「愛德華．愛力克＆阿薩 迷你色紙圖卡」1張，讓《鋼之鍊金術師》與荒川弘最新作品《黃泉使者》角色直接同框。圖卡尺寸為W12×H13.5公分，同樣採數量限定、贈完為止。
《鋼鍊》粉絲這週幾乎可以無縫接軌：10月7日前先搶《香巴拉的征服者》愛力克兄弟A3海報，10月8日開始再挑戰《嘆息之丘的聖星》荒川弘親繪聯動圖卡。加上台北京站威秀、台中iFG遠雄廣場威秀、高雄大遠百威秀目前還有《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區，近期準備進戲院重溫《鋼之鍊金術師》劇場版的粉絲，也可以順道到限定商售區拍照、收藏新周邊。
🟡《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區
📌日期：2026年10月2日至11月22日
📌地點：台北京站威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城
📌時間：週一至週四12：00至20：00；週五至週日11：30至20：30
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《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》自9月24日在台灣重新上映，第二週觀影特典從10月1日起換成A3尺寸「電影限定海報［愛力克兄弟款］」，活動一路到10月7日。只要購買活動期間指定上映戲院電影票，就有機會兌換海報1張，但因各影城配額有限，官方也特別提醒「贈完為止」，實際兌換方式與剩餘數量仍要依各戲院公告。
威秀影城官網目前仍可查到10月6日、7日《香巴拉的征服者》場次，包括不同影城仍有下午、晚間時段可選。不過電影場次還在，和特典是否還有庫存是兩回事，想為了愛力克兄弟海報進場的粉絲，最好先向準備前往的影城確認，以免到現場才發現已經兌完。
錯過這一款也不用太難過，下一波特典馬上接著來。《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》將於10月8日在台上映，這次以2009年《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》世界觀為基礎，描述愛力克兄弟追查一名逃犯，來到邊境城市特普市，並捲入圍繞「鮮血之星」展開的衝突。
首週特典更是原作者荒川弘為本次重映親自繪製的跨作品聯動圖卡。凡購買10月8日至14日《嘆息之丘的聖星》上映戲院電影票，即有機會獲得「愛德華．愛力克＆阿薩 迷你色紙圖卡」1張，讓《鋼之鍊金術師》與荒川弘最新作品《黃泉使者》角色直接同框。圖卡尺寸為W12×H13.5公分，同樣採數量限定、贈完為止。
🟡《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區
📌日期：2026年10月2日至11月22日
📌地點：台北京站威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城
📌時間：週一至週四12：00至20：00；週五至週日11：30至20：30