台灣泡麵品牌五花八門，其中「統一肉燥麵」屹立不搖多年，常常登上各大通路暢銷榜首。但近日有民眾表示，意外發現統一肉燥麵有新吃法，推薦「加入一匙沙茶醬」，能讓整碗變得更香濃，瞬間升級成沙茶鍋燒麵的湯頭，稱讚是至今吃過最強的。不過也有一票人反而推薦乾吃吃法，過去就連官方也認證，強調「肉燥吃過乾的就不想吃湯的了」。
統一肉燥麵新煮法爆紅！「加一匙沙茶醬」實測更香：吃過最強的
一名網友在Threads發文分享，表示前幾天在網路上，看到有其他人推薦煮統一肉燥麵時加入沙茶醬，讓他忍不住煮一碗嘗試看看；也有其他網友實測，直指口感驚為天人，強調「這絕對是我吃過最好吃的統一肉燥麵」，也推薦可以加入蛋搭配，但建議煎到半熟再放入更佳。
統一肉燥麵沙茶醬煮法近期在社群平台爆紅，不少老饕吃過後都大力讚賞，甚至強調加入沙茶醬後，立馬搖身一變成為鍋燒麵口感，「這就是鍋燒意麵的口味」、「解鎖網咖版鍋燒泡麵」、「沙茶醬很強勢，煮什麼都好吃欸」。但有一派人認為「乾吃吃法」才是最厲害的，「肉燥吃過乾的就不想吃湯的了」、「統一肉燥我只吃乾的」。
統一肉燥麵加沙茶醬怎麼煮？4步驟快速學：再加牛奶變沙茶奶香麵
統一肉燥麵可說是台灣最經典的國民泡麵之一，從1971年由統一企業推出後便長紅至今，但時間久了許多老饕也開始研發出新煮法，像是「統一肉燥麵加沙茶醬」就是一個例子，由於統一肉燥麵湯頭單喝時有點清淡，但在加入一匙沙茶醬後，瞬間讓平價泡麵煮出像外面麵攤現煮沙茶湯麵的感覺，且煮法也相當簡單。
統一肉燥麵沙茶醬煮法相當簡單，完全不需高超廚藝，只要準備好1包統一肉燥麵，1罐牛頭牌沙茶醬即可，根據個人喜愛還可以準備雞蛋或青菜。第一步「只要將水煮滾，放入統一肉燥麵煮到喜好的軟硬度後」，第二步「起鍋煎一顆半熟荷包蛋」，第三步「將油包、粉包和一匙沙茶醬加入湯中，均勻攪拌等待入味」，最後第四步「放上荷包蛋」即可享用。
除此之外，還有進階吃法，也有民眾推薦改做成「沙茶奶香肉燥麵」，作法上只要多加入牛奶或無糖豆漿就好。煮法上，先把統一肉燥麵的肉燥油包與沙茶醬下鍋稍微炒出香味，接著倒入水煮滾後，把麵條、配菜、蛋依序丟入，最後一步加入牛奶就能完成。
統一肉燥麵乾吃簡單又厲害！官方認證：4步驟一次看
雖然統一肉燥麵沙茶醬煮法口感驚人，但多數人反而還是最愛「乾吃吃法」，認為試過一次統一肉燥麵乾法後就回不去，就連統一麵官方小編都出面認證該項神級吃法。
統一肉燥麵乾吃方法更簡單，首先將「煮滾的熱水倒入碗內，蓋過麵塊」，接著等待2分半，再把水瀝乾，建議可在非開口處戳洞，讓倒水更簡單。最後加入調味粉包以及調味油包，攪拌均勻之後就能立即享用，散發出的肉燥香讓人更欲罷不能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Threads發文分享，表示前幾天在網路上，看到有其他人推薦煮統一肉燥麵時加入沙茶醬，讓他忍不住煮一碗嘗試看看；也有其他網友實測，直指口感驚為天人，強調「這絕對是我吃過最好吃的統一肉燥麵」，也推薦可以加入蛋搭配，但建議煎到半熟再放入更佳。
統一肉燥麵加沙茶醬怎麼煮？4步驟快速學：再加牛奶變沙茶奶香麵
統一肉燥麵可說是台灣最經典的國民泡麵之一，從1971年由統一企業推出後便長紅至今，但時間久了許多老饕也開始研發出新煮法，像是「統一肉燥麵加沙茶醬」就是一個例子，由於統一肉燥麵湯頭單喝時有點清淡，但在加入一匙沙茶醬後，瞬間讓平價泡麵煮出像外面麵攤現煮沙茶湯麵的感覺，且煮法也相當簡單。
除此之外，還有進階吃法，也有民眾推薦改做成「沙茶奶香肉燥麵」，作法上只要多加入牛奶或無糖豆漿就好。煮法上，先把統一肉燥麵的肉燥油包與沙茶醬下鍋稍微炒出香味，接著倒入水煮滾後，把麵條、配菜、蛋依序丟入，最後一步加入牛奶就能完成。
統一肉燥麵乾吃簡單又厲害！官方認證：4步驟一次看
雖然統一肉燥麵沙茶醬煮法口感驚人，但多數人反而還是最愛「乾吃吃法」，認為試過一次統一肉燥麵乾法後就回不去，就連統一麵官方小編都出面認證該項神級吃法。
統一肉燥麵乾吃方法更簡單，首先將「煮滾的熱水倒入碗內，蓋過麵塊」，接著等待2分半，再把水瀝乾，建議可在非開口處戳洞，讓倒水更簡單。最後加入調味粉包以及調味油包，攪拌均勻之後就能立即享用，散發出的肉燥香讓人更欲罷不能。