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統一肉燥麵新煮法爆紅！「加一匙沙茶醬」實測更香：吃過最強的

推薦煮統一肉燥麵時加入沙茶醬

▲有老饕推薦在煮統一肉燥麵時，加入沙茶醬烹煮，煮起來的口感驚為天人，更強調是「至今吃過最強的！」（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

但有一派人認為「乾吃吃法」才是最厲害的

統一肉燥麵加沙茶醬怎麼煮？4步驟快速學：再加牛奶變沙茶奶香麵

▲統一肉燥麵湯頭單喝時有點清淡，但在加入一匙沙茶醬後，瞬間讓平價泡麵煮出像外面麵攤現煮沙茶湯麵的感覺。（圖／家的美味牛頭牌YouTube）

也有民眾推薦改做成「沙茶奶香肉燥麵」

統一肉燥麵乾吃簡單又厲害！官方認證：4步驟一次看

▲統一肉燥麵乾吃吃法也被許多人推薦，過去統一麵官方特別製圖教學。（圖/統一麵IG）

台灣泡麵品牌五花八門，其中「統一肉燥麵」屹立不搖多年，常常登上各大通路暢銷榜首。，強調「肉燥吃過乾的就不想吃湯的了」。一名網友在Threads發文分享，表示前幾天在網路上，看到有其他人，讓他忍不住煮一碗嘗試看看；也有其他網友實測，直指口感驚為天人，統一肉燥麵沙茶醬煮法近期在社群平台爆紅，，「這就是鍋燒意麵的口味」、「解鎖網咖版鍋燒泡麵」、「沙茶醬很強勢，煮什麼都好吃欸」。，「肉燥吃過乾的就不想吃湯的了」、「統一肉燥我只吃乾的」。統一肉燥麵可說是台灣最經典的國民泡麵之一，從1971年由統一企業推出後便長紅至今，但時間久了許多老饕也開始研發出新煮法，像是「統一肉燥麵加沙茶醬」就是一個例子，由於統一肉燥麵湯頭單喝時有點清淡，但在加入一匙沙茶醬後，瞬間讓平價泡麵煮出像外面麵攤現煮沙茶湯麵的感覺，且煮法也相當簡單。統一肉燥麵沙茶醬煮法相當簡單，完全不需高超廚藝，只要準備好1包統一肉燥麵，1罐牛頭牌沙茶醬即可，根據個人喜愛還可以準備雞蛋或青菜。除此之外，還有進階吃法，，作法上只要多加入牛奶或無糖豆漿就好。煮法上，先把統一肉燥麵的肉燥油包與沙茶醬下鍋稍微炒出香味，接著倒入水煮滾後，把麵條、配菜、蛋依序丟入，最後一步加入牛奶就能完成。雖然統一肉燥麵沙茶醬煮法口感驚人，但多數人反而還是最愛「乾吃吃法」，認為試過一次統一肉燥麵乾法後就回不去，就連統一麵官方小編都出面認證該項神級吃法。統一肉燥麵乾吃方法更簡單，，散發出的肉燥香讓人更欲罷不能。