寶可夢慶祝30週年，官方在明後兩天（10月10日、10月11日）舉辦大型線下活動「PokéXciting! in 台北」，地點就選在台北信義香堤大道及周邊，相信不少訓練家們都已經迫不及待，想到現場跟台北限定的粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」一起慶祝，《NOWNEWS》一次整理寶可夢遊行時間、舞台活動、周邊拍照打卡點，供民眾們參考。
在信義區跟寶可夢一起慶祝 每天2場遊行別錯過
本次寶可夢30週年「PokéXciting! in 台北」活動，主要分為香堤大道的主舞台活動，以及香堤大道附近的台北市政府東南門廣場、公園等，在10月10日、10月11日活動會場將化身為充滿寶可夢的天堂！玩家們可在香堤大道觀賞寶可夢遊行，寶可夢將出現在大家面前，配合音樂列隊前進，帶來令人雀躍又感動的遊行，是本次不能錯過的活動。另外，訓練家也能在台北市政府東南門廣場、松壽廣場公園、信義安康公園、信義廣場和寶可夢不期而遇。
位於香堤大道的舞台活動，從11點30分開始，一路進行到晚間7點45分，讓寶可夢從早陪你到晚，不過要注意的是，要親自到主舞台觀賞活動，需要事先登記抽籤，中籤的民眾才可以獲得入場憑證到舞台前看表演，如果來不及參加抽籤，或是沒有中籤的訓練家，也能透過周邊3個大螢幕「轉播觀賞區」欣賞表演。另外，寶可夢遊行「PokéXciting!遊行」不需要入場憑證，可預料到人潮眾多，建議民眾搭乘板南線於市政府站下車，提早到遊行路線旁卡位。
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖（兩天節目表相同）
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
轉播觀賞區位置：寒舍艾美服務台旁、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。
「Pokégenic」裝置藝術打卡點必拍 寶可夢見面會、紙帽免費拿
從10月10日到11月2日，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3個區域分布多個寶可夢打卡點，訓練家可以在這些地方跟皮卡丘、伊布家族、耿鬼等人氣寶可夢相遇。10月10日、10月11日11點到下午2點、下午3點到晚上7點30分，訓練家還能在台北市政府東南廣場、信義廣場、信義安康公園參加寶可夢見面會，並領取「皮卡丘紙帽」，跟這些寶可夢合照，紙帽數量有限，發完為止。
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本次寶可夢30週年「PokéXciting! in 台北」活動，主要分為香堤大道的主舞台活動，以及香堤大道附近的台北市政府東南門廣場、公園等，在10月10日、10月11日活動會場將化身為充滿寶可夢的天堂！玩家們可在香堤大道觀賞寶可夢遊行，寶可夢將出現在大家面前，配合音樂列隊前進，帶來令人雀躍又感動的遊行，是本次不能錯過的活動。另外，訓練家也能在台北市政府東南門廣場、松壽廣場公園、信義安康公園、信義廣場和寶可夢不期而遇。
位於香堤大道的舞台活動，從11點30分開始，一路進行到晚間7點45分，讓寶可夢從早陪你到晚，不過要注意的是，要親自到主舞台觀賞活動，需要事先登記抽籤，中籤的民眾才可以獲得入場憑證到舞台前看表演，如果來不及參加抽籤，或是沒有中籤的訓練家，也能透過周邊3個大螢幕「轉播觀賞區」欣賞表演。另外，寶可夢遊行「PokéXciting!遊行」不需要入場憑證，可預料到人潮眾多，建議民眾搭乘板南線於市政府站下車，提早到遊行路線旁卡位。
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖（兩天節目表相同）
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
轉播觀賞區位置：寒舍艾美服務台旁、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。
從10月10日到11月2日，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3個區域分布多個寶可夢打卡點，訓練家可以在這些地方跟皮卡丘、伊布家族、耿鬼等人氣寶可夢相遇。10月10日、10月11日11點到下午2點、下午3點到晚上7點30分，訓練家還能在台北市政府東南廣場、信義廣場、信義安康公園參加寶可夢見面會，並領取「皮卡丘紙帽」，跟這些寶可夢合照，紙帽數量有限，發完為止。