2026第七屆「高雄國際動漫節」今（9）日在高雄巨蛋開幕，除了台灣東販、東立、尖端等出版社攤位照樣擠滿人，今年另一個明顯變化，就是玩具、公仔類攤位也大排長龍。高雄在地的怨念事務所聯手 animami 設攤，Funbox 等販售景品、公仔與角色周邊的攤位，同樣吸引大批粉絲，人氣完全不輸出版社。
玩具、公仔攤今年特別旺 排隊人潮一路拉長
怨念事務所與 animami 聯合攤位前聚集大量人潮，Funbox 周邊也拉出明顯排隊動線，部分隊伍甚至一路延伸到走道。相較往年高雄動漫節主要由出版社、新書與特裝版區域最容易塞爆，今年玩具、公仔類攤位的人氣明顯升溫，成為開幕首日另一個人潮熱區。
其中，怨念事務所與 animami 聯合攤位主打日系模型、公仔與動漫角色收藏周邊，從PVC模型、景品到角色小物都有，吸引不少玩家一進場就直接排隊；Funbox 則以 SEGA 相關景品、公仔與絨毛商品受到矚目，SEGA Prize 商品線本身就涵蓋《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY》、《咒術迴戰0》等人氣作品，另外也有《吉伊卡哇》、《名偵探柯南》等角色商品。
公仔、景品、一番賞人氣旺 粉絲進場先衝收藏商品
玩具攤位的人氣持續升高，排隊主力多半集中在公仔、景品、一番賞與角色收藏周邊。不少動漫迷一進場不是先逛漫畫，而是直接鎖定目標攤位，先搶熱門商品，深怕人氣品項提早售罄。
對部分粉絲來說，動漫展早已不只是「買書」，而是一次把漫畫、動畫周邊、玩具與收藏品全逛完的重要檔期。隨著雙十連假展開，預期接下來幾天高雄動漫節人潮還會再往上增加，若民眾已鎖定想買的公仔、景品或福袋，建議先看好攤位位置與動線，並避開尖峰時段進場，否則熱門區域光是排隊與移動，可能就得花上不少時間。
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怨念事務所與 animami 聯合攤位前聚集大量人潮，Funbox 周邊也拉出明顯排隊動線，部分隊伍甚至一路延伸到走道。相較往年高雄動漫節主要由出版社、新書與特裝版區域最容易塞爆，今年玩具、公仔類攤位的人氣明顯升溫，成為開幕首日另一個人潮熱區。
其中，怨念事務所與 animami 聯合攤位主打日系模型、公仔與動漫角色收藏周邊，從PVC模型、景品到角色小物都有，吸引不少玩家一進場就直接排隊；Funbox 則以 SEGA 相關景品、公仔與絨毛商品受到矚目，SEGA Prize 商品線本身就涵蓋《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY》、《咒術迴戰0》等人氣作品，另外也有《吉伊卡哇》、《名偵探柯南》等角色商品。
玩具攤位的人氣持續升高，排隊主力多半集中在公仔、景品、一番賞與角色收藏周邊。不少動漫迷一進場不是先逛漫畫，而是直接鎖定目標攤位，先搶熱門商品，深怕人氣品項提早售罄。
對部分粉絲來說，動漫展早已不只是「買書」，而是一次把漫畫、動畫周邊、玩具與收藏品全逛完的重要檔期。隨著雙十連假展開，預期接下來幾天高雄動漫節人潮還會再往上增加，若民眾已鎖定想買的公仔、景品或福袋，建議先看好攤位位置與動線，並避開尖峰時段進場，否則熱門區域光是排隊與移動，可能就得花上不少時間。